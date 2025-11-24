Mosbach – Cities for Life: Stadt setzt ein Zeichen gegen die Todesstrafe

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, den 30. November, leuchtet das Mosbacher Rathaus für Cities for Life – Städte für das Leben / Städte gegen die Todesstrafe ab 16:30 Uhr. Mosbach schließt sich damit dem internationalen Aktionstag an, der zahlreiche Kommunen weltweit im Einsatz für die Menschenrechte vereint, um die unmenschliche Praxis der Todesstrafe in Zukunft aus den Rechtsvorschriften aller Staaten zu tilgen.

Diese weltweit größte Mobilisierung von Städten lenkt die Aufmerksamkeit auf die Menschenrechte und den Wert des Lebens. Gerade in den aktuellen Krisenzeiten, die zu sehr von Kriegen und deren furchtbaren Folgen geprägt sind und die als Epoche der Stärke bezeichnet wird, gibt es wieder Tendenzen, im Justizsystem mit großer Härte zu reagieren und teilweise die Todesstrafe vermehrt einzusetzen oder sogar wiedereinzuführen.

Der Aktionstag der Cities for Life vereint weltweit Städte im Einsatz für ein menschliches Justizsystem, auch in Ländern, die noch an der Todesstrafe festhalten. In Deutschland haben sich in den vergangenen Jahren ca. 300 Städte dem Aktionstag angeschlossen (u.a. Berlin, Stuttgart, Bremen, Rostock, Nürnberg, Dortmund, Würzburg). Unterschiedliche Aktionen werden gestaltet, z.B. eine besondere Beleuchtung bekannter Gebäude, Dichterlesungen, Begegnungen mit Zeugen, Projekte in Schulen.

Die Gemeinschaft Sant′Egidio ist eine christliche Laienbewegung in ca. 70 Ländern der Welt, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzt. Mitglieder von Sant’Egidio pflegen weltweit Hunderte von Brieffreundschaften mit Todeskandidaten und sind weltweit im Einsatz für eine Humanisierung der Haftbedingungen in Gefängnissen, insbesondere in Afrika engagiert.

Besonders in Zeiten des Krieges ist es wichtig, auf Menschenrechte und die Würde des Menschen aufmerksam zu machen. Daher bleibt dieser globale Einsatz dringend erforderlich.

