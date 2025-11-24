  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

24.11.2025, 11:34 Uhr

Metropolregion Rhein-Neckar – Lohnsteuerhilfe: Steuerspartipps zum Jahresende

Mannheim / Heidelberg / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Das kalendarische Jahr neigt sich dem Ende zu. Damit endet auch das laufende Steuerjahr bald. Wenige Wochen bleiben Steuerzahlern noch Zeit, um sich um ihre Steuerangelegenheiten zu kümmern und das eine oder andere zu optimieren. Für das Finanzamt zählt immer der Zeitpunkt der Zahlung. Werden vor Jahresende noch strategisch richtig geplante Ausgaben getätigt, können Steuern gespart werden. Wo sinnvoll angesetzt werden kann, erklärt die Lohnsteuerhilfe Bayern.

Sparerpauschbetrag ausnutzen

Wer Geld für später auf die Seite legt, kann alljährlich Zinsen, Dividenden oder Kursgewinne bis zu einer Höhe von 1.000 Euro steuerfrei erhalten. Bei Ehepaaren können 2.000 Euro auf Banken und Finanzinstitute aufgeteilt werden. Da oftmals zum Jahresende abgerechnet wird, lohnt es sich jetzt, die hinterlegten Freistellungsaufträge zu überprüfen und gegebenenfalls neu aufzuteilen.

Verlustbescheinigung beantragen

Wurden bei verschiedenen Banken im selben Jahr Verluste und Gewinne aus Kapitalanlagen erwirtschaftet, so werden diese nicht automatisch miteinander verrechnet. Mit einer Verlustbescheinigung ist das steuerlich möglich. Die Bescheinigung ist bis spätestens 15. Dezember bei der Bank zu beantragen, damit die Kapitalertragssteuer mit der einzureichenden Steuererklärung sinkt.

Arbeitsmittel anschaffen

Steuern sparen, indem der Arbeitnehmerpauschbetrag von 1.230 Euro für 2025 überschritten wird. Wie geht das? Entfernungspauschale, Dienstreisen und Homeofficepauschale zusammenrechnen. Dann weitere getätigte Ausgaben rund um den Job zusammentragen und entscheiden, ob sich zusätzliche Investitionen in diesem Jahr noch rentieren: Zum Beispiel ein Seminar zur beruflichen Fortbildung buchen, Fachbücher im beruflichen Kontext anschaffen oder Arbeitsmaterialien wie Druckerpapier und Toner. Vielleicht sind auch ein schnellerer Laptop oder neue Peripheriegeräte wie eine hochauflösende Webcam angesagt.

Ausstattung des Arbeitszimmers

Wurde das Arbeitszimmer seinerzeit während Corona schnell eingerichtet und bildet den Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit? Dann könnte man darüber nachdenken, es heute besser auszustatten. Ein bequemerer Arbeitsstuhl, eine hellere Schreibtischlampe, Jalousien gegen Sonneneinstrahlung, eine ergonomische Maus oder ein höhenverstellbarer Schreibtisch können gesundheitliche Wunder vollbringen. Vielleicht wären zwei große Monitore praktischer als einer. Nicht zu vergessen sind die Fahrten zum Möbelhaus oder Elektromarkt, die mit der Kilometerpauschale berücksichtigt werden können. Anstelle der tatsächlichen Aufwendungen kann alternativ ein pauschaler Betrag in Höhe von 1.260 Euro abgezogen werden.

Dienstwagenbesteuerung optimieren

Überlässt der Arbeitgeber einen Firmenwagen, der privat genutzt werden darf, so ist der geldwerte Vorteil zu versteuern. Dafür gibt es verschiedene Modelle. Wird der Firmenwagen privat für weite Strecken und häufig genutzt, ist die Pauschalbesteuerung vorteilhafter. Wer ihn nur wenig nutzt, kommt mit einer fahrtengenauen Abrechnung anhand eines Fahrtenbuchs besser weg. Die einst festgelegte Methode kann über die Steuererklärung rückwirkend geändert werden. Ein Wechsel kann steuerlich interessant sein, wenn die angenommene Kilometerleistung stark unter- oder überschritten wurde.

Handwerker oder Dienstleister beauftragen

Die Arbeitskosten von Handwerkern wirken sich zu 20 Prozent steuermindernd aus. Ist der alljährliche Maximalbetrag von 1.200 Euro noch nicht ausgeschöpft, kann versucht werden, einen entsprechenden Handwerker zu finden, der z.B. noch vor dem Winter einen Kamin einbaut, die Terrasse neu fliest oder die Wände anstreicht. Bedingung ist, dass der Handwerker die Arbeiten im eigenen Haushalt durchführt und die Rechnung per Überweisung im Jahr der Leistung beglichen wird. Ähnlich verhält es sich bei den haushaltsnahen Dienstleistungen. Diese sind auf 4.000 Euro im Jahr begrenzt. Vielleicht sind vor dem Winter noch Bäume zu schneiden, Laub zu entfernen oder die Fenster zu putzen.

Behindertenpauschale nutzen

Wer z.B. altersbedingt unter körperlichen Einschränkungen oder chronischen Erkrankungen leidet, sollte den Grad der Behinderung (GdB) offiziell feststellen lassen. Dies erfolgt durch das zuständige Versorgungsamt anhand aktueller ärztlicher Befunde. Wird das noch vor Jahresende erledigt, gibt es die steuerliche Behindertenpauschale für das gesamte Jahr. Die Steuervorteile beginnen mit einem GdB von 20 Prozent und können bis zu 2.840 Euro pro Jahr betragen. Mit dem Merkmal „hilflos“ gibt es sogar 7.400 Euro steuermindernd. Die Pauschale mindert die Steuerlast, ohne dass einzelne Kostenbelege bei der Steuererklärung vorgelegt werden müssen.

Steuerberatung beanspruchen

Ist die Abgabefrist vom Finanzamt verlängert worden, aber die Erstellung der Steuererklärung trotzdem nicht in Sicht? Wer mit der Abgabe zeitlich überfordert ist, kann zum Jahresende einen Lohnsteuerhilfeverein aufsuchen und dort eine Mitgliedschaft beantragen. Nicht nur, dass die Last der Steuererklärung somit abgewälzt wird und mit großer Wahrscheinlichkeit ein besseres Steuerergebnis erzielt werden kann, die Gebühren für eine Mitgliedschaft sind zusätzlich noch absetzbar. Bis 100 Euro sind sie vollständig steuerlich absetzbar und darüber hinaus kann der jeweils höhere Wert aus 50 Prozent der Kosten oder 100 Euro steuerlich geltend gemacht werden.

Quelle:
Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.

Zuletzt aktualisiert am 24. November 2025, 11:34

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – TV Edigheim: Kantersieg der Raben trotz personeller Sorgen – Starker Auftritt der weiblichen D-Jugend in der Oberliga

    • Ludwigshafen – TV Edigheim: Kantersieg der Raben trotz personeller Sorgen – Starker Auftritt der weiblichen D-Jugend in der Oberliga
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Trotz einer deutlich ersatzgeschwächten Aufstellung hat der TV Edigheim sein erstes Heimspiel nach rund eineinhalb Monaten souverän gewonnen. Mit Christian und Joe fielen gleich zwei Leistungsträger angeschlagen aus. Zudem stand Simon Bauer nach abgesessener Sperre nur eingeschränkt zur Verfügung, da er noch einen grippalen Infekt auskurierte. Für positive Nachrichten sorgte ... Mehr lesen»

      • Rülzheim – Fahrradfahrer übersehen

    • Rülzheim – Fahrradfahrer übersehen
      Rülzheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagmittag befuhr ein Autofahrer die Friedhofstraße in Rülzheim und übersah im dortigen Kreisverkehr den von links kommenden Fahrradfahrer. Es kam zur Kollision, wodurch der 57-jährige Radfahrer stürzte. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim»

      • Eppelheim – Telefonbetrüger verursacht hohen Schaden

    • Eppelheim – Telefonbetrüger verursacht hohen Schaden
      Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine 49-jährige Frau aus Eppelheim erhielt am Freitagmittag einen überraschenden Anruf auf ihrem Mobiltelefon. Eine Bandansage informierte die Frau darüber, dass angeblich ihr PayPal-Konto gehackt wurde. Kurze Zeit später wurde sie mit einem Mann verbunden, der sich als Mitarbeiter des Bezahldienstes ausgab. Unter dem Vorwand der Frau helfen zu wollen, gelang es ihm ... Mehr lesen»

      • Sinsheim – Mit fast 2 Promille Unfall verursacht

    • Sinsheim – Mit fast 2 Promille Unfall verursacht
      Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagabend gegen 23:15 Uhr verursachte ein 22-jährige Mann mit fast 2 Promille einen Unfall im Einmündungsbereich Abt-Heinrich-Straße/Bischof-Johannes-Straße. Der Mann wollte mit seinem Seat von der Abt-Heinrich-Straße in die Bischof-Johannes-Straße einfahren, verlor ersten Ermittlungen zufolge die Kontrolle über dessen Auto und kollidierte mit einem geparkten VW Transporter. Ein Zeuge bemerkte den Unfall und ... Mehr lesen»

      • Reichartshausen – Zigarettenautomat aufgesprengt – Zeugenaufruf

    • Reichartshausen – Zigarettenautomat aufgesprengt – Zeugenaufruf
      Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagmorgen informierte eine Spaziergängerin die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Sinsheim über einen beschädigten Zigarettenautomaten in der Wannestraße. Wie sich herausstellte, wurde der Automat in der Zeit zwischen Samstag, 21:20 Uhr, und Sonntag, 08:15 Uhr, mit einem unbekannten Sprengsatz derart beschädigt, dass die einzelnen Teile in einem Trümmerfeld von ca. 15 Metern ... Mehr lesen»

      • Bensheim – Schilddrüse im Fokus: Neue Abteilung für Endokrine Chirurgie – Heilig-Geist Hospital erweitert Chirurgisches Spektrum

    • Bensheim – Schilddrüse im Fokus: Neue Abteilung für Endokrine Chirurgie – Heilig-Geist Hospital erweitert Chirurgisches Spektrum
      Bensheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Heilig-Geist Hospital Bensheim erweitert sein chirurgisches Leistungsspektrum um eine eigene Abteilung für Endokrine Chirurgie. Unter der Leitung von Dr. med. Stella Freudenberg entsteht ein spezialisiertes Zentrum für die Behandlung von Erkrankungen der hormonproduzierenden Drüsen. In den vergangenen Jahren hat die Expertin gemeinsam mit ihrem Mann, Prof. Dr. Sebastian Freudenberg, ... Mehr lesen»

      • Landau – 15.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfallflucht

    • Landau – 15.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfallflucht
      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 22.11.2025 parke gegen 17:45 Uhr ein Audi-Fahrer seinen PKW in der Ravelinstraße in Landau. Am 23.11.2025 musste dieser gegen 10 Uhr feststellen, dass sein PKW durch einen unbekannten Verursacher im Rahmen eines Verkehrsunfalls massiv beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der ... Mehr lesen»

      • Neustadt / Ebertsheim – VWU: Neue Klimaallianzen schmieden

    • Neustadt / Ebertsheim – VWU: Neue Klimaallianzen schmieden
      Neustadt / Ebertsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Ergebnisse des COP30-Klimagipfels in Brasilien waren ernüchternd. Fossilkonzerne und Länder wie Saudi-Arabien und Russland haben verhindert, dass ein beschleunigter Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle verabschiedet wurde. Die USA haben sich erst gar nicht an dem Gipfel beteiligt. Und die EU hat sich durch die lange verzögerte ... Mehr lesen»

      • Viernheim – Landesweiter Aktionstag gegen Taschendiebstahl (FOTO)

    • Viernheim – Landesweiter Aktionstag gegen Taschendiebstahl (FOTO)
      Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim richteten die Schutzleute vor Ort aus Heppenheim und Viernheim, Stephanie Hellermann-von Serkowsky, Bayram Gül und Gert Wagenbach am Freitag (21.11.), von 11.00 bis 13.30 Uhr, einen Präventionsstand zum landesweiten Aktionstag gegen Laden- und Taschendiebstahl ein. Zudem waren auch die Schutzfrau vor Ort aus Lampertheim, Christina Wegerle und der ... Mehr lesen»

      • Edenkoben – 20 neue B-Lizenz-Trainer mit vier Ex-Profis

    • Edenkoben – 20 neue B-Lizenz-Trainer mit vier Ex-Profis
      Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar – Beim Südwestdeutschen Fußballverband haben vom 20. – 21. November 2025 alle 20 Teilnehmer ihre Trainer-B-Lizenz-Prüfung erfolgreich abgelegt. Die Absolventen wurden in der Sportschule Edenkoben im blended-Learning-Format auf den Amateurleistungsfußball vorbereitet. Ihre neue Lizenz berechtigt sie im Seniorenbereich bis zur Oberliga und im Juniorenbereich bis zur C-Regionalliga zu trainieren. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    November 2025
    M D M D F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com