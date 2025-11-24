Meckesheim – Mönchzeller Weihnachtsmarkt lädt zum Adventsvergnügen am 7. Dezember ein

Meckesheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 2. Adventssonntag, den 07. Dezember 2025, öffnet der idyllische Mönchzeller Weihnachtsmarkt erneut seine Tore auf dem festlich geschmückten Schlosshofgelände im Zentrum von Mönchzell. Von 13:30 bis 21:00 Uhr können Besucher eine stimmungsvolle Adventsatmosphäre zwischen den beiden Kirchen genießen.

Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Angebot: Örtliche Vereine, Gruppen und engagierte Privatpersonen präsentieren süße und deftige Leckereien, liebevoll gestaltete Geschenkideen sowie handgefertigte Bastel- und Holzarbeiten. Festlich beleuchtete Stände und Hütten, untermalt von adventlicher Musik, sorgen für ein authentisches Weihnachtsflair.

Die Gemeinde Meckesheim und alle Mitwirkenden freuen sich darauf, Gäste aus nah und fern willkommen zu heißen und gemeinsam eine besinnliche Vorweihnachtszeit zu erleben.

Öffnungszeiten

Sonntag, 07.12.2025, 13:30 – 21:00 Uhr

Quelle: Gemeinde Meckesheim

