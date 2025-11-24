Mannheim – Literatur trifft auf Saurier und Impressionismus – Lesungen zu aktuellen Ausstellungen in den Reiss-Engelhorn-Museen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Literaturinitiative LeseZeichen widmet sich in den kommenden Wochen zwei ganz unterschiedlichen Ausstellungen der Reiss-Engelhorn-Museen und lädt zu spannenden Lesungen ein.

Am Sonntag, den 30. November geht es um 14 Uhr passend zur Schau „Saurier – Faszination Urzeit“ in die Welt von T-rex & Co. Diese inspirieren immer wieder Autorinnen und Autoren zu fesselnden Abenteuern und fantastischen Erzählungen. So gibt es zahlreiche Romane, in denen die Saurier sogar durch die Zeit reisen und plötzlich in der Gegenwart oder der Zukunft auftauchen. Im Anna-Reiß-Saal im Museum Weltkulturen D5 werden bekannte und weniger bekannte Textstellen präsentiert.

Am Sonntag, den 7. Dezember startet um 14 Uhr ein literarischer Spaziergang durch die Ausstellung „AUFGETAUCHT!“. Gedeckte Kaffeetische im Grünen, ein rauschender Ballabend oder ein Ausflug an die See – die Maler des Impressionismus fanden nicht nur einen neuen Blick auf die Natur. Sie bildeten auch das tägliche Leben in seiner vollen Blüte ab. Dabei ging es ihnen nicht so sehr um die detailgetreue Abbildung eines Motivs, sondern die Stimmung sollte eingefangen werden. Den Malern standen die Schriftstellerinnen und Schriftsteller ihrer Zeit in nichts nach. In der Ausstellung treffen die Gemälde an diesem Nachmittag auf Texte von Rainer Maria Rilke, Arthur Schnitzler, Eduard Keyserling, Virginia Woolf und Paul Verlaine. Treffpunkt ist an der Kasse in den rem-Stiftungsmuseen in C4,12.

Für die Lesungen fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die Teilnahme ist im jeweiligen Ausstellungseintritt enthalten.

