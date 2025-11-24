  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

24.11.2025, 12:02 Uhr

Ludwigshafen – TV Edigheim: Kantersieg der Raben trotz personeller Sorgen – Starker Auftritt der weiblichen D-Jugend in der Oberliga

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Trotz einer deutlich ersatzgeschwächten Aufstellung hat der TV Edigheim sein erstes Heimspiel nach rund eineinhalb Monaten souverän gewonnen. Mit Christian und Joe fielen gleich zwei Leistungsträger angeschlagen aus. Zudem stand Simon Bauer nach abgesessener Sperre nur eingeschränkt zur Verfügung, da er noch einen grippalen Infekt auskurierte. Für positive Nachrichten sorgte hingegen René Möckel, der sein Comeback feierte und die Raben am Kreis unterstützte.
Die Gäste aus HSG erwischten den besseren Start und gingen früh mit 2:0 in Führung. Zwar glich der TVE prompt aus, doch die Anfangsphase war von zahlreichen Fehlern der Hausherren geprägt, wodurch die Begegnung zunächst ausgeglichen blieb. Ab der zehnten Minute jedoch schalteten die Raben einen Gang höher: Acht Minuten lang blieb der TVE ohne Gegentor und setzte sich mit einem 6:0-Lauf erstmals klar ab.

Der komfortable Fünf-Tore-Vorsprung schrumpfte jedoch binnen drei Minuten, als die HSG mit schnellen Angriffen zurückschlug. Dennoch rettete der TVE die knappe Führung in die Pause – beim Stand von 17:14 ging es in die Kabinen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie bis zur 40. Minute offen. Erst eine Zeitstrafe gegen HSG-Spieler Michael Gramzow brachte entscheidende Vorteile für die Gastgeber. Die Raben nutzten die Lücken in der gegnerischen Abwehr kompromisslos aus und setzten sich bis zur 48. Minute auf 28:21 ab. Diesen Vorsprung ließ sich der TVE nicht mehr nehmen und fuhr am Ende einen verdienten 36:27-Erfolg ein.

Zum „Man of the Match“ wurde Alessio gewählt, der nicht nur defensiv zahlreiche Angriffe der HSG im Keim erstickte, sondern auch selbst fünf Treffer beisteuerte. Sein Einsatz war mitentscheidend für den Sieg des TVE.

Am kommenden Samstag wartet zur Primetime um 20 Uhr im heimischen Rabennest der SC Bo/Ro. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Raben die Herbstmeisterschaft perfekt machen. Der TVE ruft daher alle Fans auf, zahlreich zu erscheinen und das Team lautstark zu unterstützen.

Starker Auftritt der weiblichen D-Jugend in der Oberliga
Auch die weibliche D-Jugend des TVE feierte am Wochenende einen überzeugenden Erfolg. Gegen die TSG Mainz-Bretzenheim gewann das Team deutlich mit 29:7. Besonders erfreulich: Die jungen Spielerinnen bekamen viel Einsatzzeit und wussten diese eindrucksvoll zu nutzen.

So zeigten Lia Metzdorf und Mina Virasith ihre Offensivqualitäten mit 3 beziehungsweise 5 Treffern und unterstrichen damit ihre zunehmende Gefahr im Angriffsspiel.
Im Tor erwischte Alina einen echten Sahnetag: Sie entschärfte zahlreiche freie Würfe und parierte zudem drei Siebenmeter, was maßgeblich zum klaren Erfolg beitrug.
Ein rundum gelungener Spieltag für die Edigheimer Jugendabteilung.

Quelle/Fotos: TV Edigheim

Zuletzt aktualisiert am 24. November 2025, 12:02

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    November 2025
    M D M D F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com