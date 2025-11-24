Ludwigshafen – TV Edigheim: Kantersieg der Raben trotz personeller Sorgen – Starker Auftritt der weiblichen D-Jugend in der Oberliga

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Trotz einer deutlich ersatzgeschwächten Aufstellung hat der TV Edigheim sein erstes Heimspiel nach rund eineinhalb Monaten souverän gewonnen. Mit Christian und Joe fielen gleich zwei Leistungsträger angeschlagen aus. Zudem stand Simon Bauer nach abgesessener Sperre nur eingeschränkt zur Verfügung, da er noch einen grippalen Infekt auskurierte. Für positive Nachrichten sorgte hingegen René Möckel, der sein Comeback feierte und die Raben am Kreis unterstützte.

Die Gäste aus HSG erwischten den besseren Start und gingen früh mit 2:0 in Führung. Zwar glich der TVE prompt aus, doch die Anfangsphase war von zahlreichen Fehlern der Hausherren geprägt, wodurch die Begegnung zunächst ausgeglichen blieb. Ab der zehnten Minute jedoch schalteten die Raben einen Gang höher: Acht Minuten lang blieb der TVE ohne Gegentor und setzte sich mit einem 6:0-Lauf erstmals klar ab.

Der komfortable Fünf-Tore-Vorsprung schrumpfte jedoch binnen drei Minuten, als die HSG mit schnellen Angriffen zurückschlug. Dennoch rettete der TVE die knappe Führung in die Pause – beim Stand von 17:14 ging es in die Kabinen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie bis zur 40. Minute offen. Erst eine Zeitstrafe gegen HSG-Spieler Michael Gramzow brachte entscheidende Vorteile für die Gastgeber. Die Raben nutzten die Lücken in der gegnerischen Abwehr kompromisslos aus und setzten sich bis zur 48. Minute auf 28:21 ab. Diesen Vorsprung ließ sich der TVE nicht mehr nehmen und fuhr am Ende einen verdienten 36:27-Erfolg ein.

Zum „Man of the Match“ wurde Alessio gewählt, der nicht nur defensiv zahlreiche Angriffe der HSG im Keim erstickte, sondern auch selbst fünf Treffer beisteuerte. Sein Einsatz war mitentscheidend für den Sieg des TVE.

Am kommenden Samstag wartet zur Primetime um 20 Uhr im heimischen Rabennest der SC Bo/Ro. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Raben die Herbstmeisterschaft perfekt machen. Der TVE ruft daher alle Fans auf, zahlreich zu erscheinen und das Team lautstark zu unterstützen.

Starker Auftritt der weiblichen D-Jugend in der Oberliga

Auch die weibliche D-Jugend des TVE feierte am Wochenende einen überzeugenden Erfolg. Gegen die TSG Mainz-Bretzenheim gewann das Team deutlich mit 29:7. Besonders erfreulich: Die jungen Spielerinnen bekamen viel Einsatzzeit und wussten diese eindrucksvoll zu nutzen.

So zeigten Lia Metzdorf und Mina Virasith ihre Offensivqualitäten mit 3 beziehungsweise 5 Treffern und unterstrichen damit ihre zunehmende Gefahr im Angriffsspiel.

Im Tor erwischte Alina einen echten Sahnetag: Sie entschärfte zahlreiche freie Würfe und parierte zudem drei Siebenmeter, was maßgeblich zum klaren Erfolg beitrug.

Ein rundum gelungener Spieltag für die Edigheimer Jugendabteilung.

Quelle/Fotos: TV Edigheim

Zuletzt aktualisiert am 24. November 2025, 12:02