Ludwigshafen – Pfalzbau: Café Concert – Christmas

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit dem Café Concert Christmas stimmen Carolin Grein und die Sachs-Band am Freitag, 5.12.2025 um 19 Uhr im Gläsernen Foyer der Pfalzbau Bühnen auf Weihnachten ein. Bei einem Glas Glühwein können die Gäste internationale Weihnachtslieder genießen, darunter Santa Baby, einer der wenigen festlichen Songs, der von einer Frau geschrieben wurde und der einen Blick auf eine extravagante Wunschliste wirft. Frosty, der Schneemann treibt ebenso seine Späße wie Rentier Rudolph, der mit seiner rot leuchtenden Nase beim Weihnachtsmann als Nebelscheinwerfer Karriere gemacht hat. Das atmosphärische Sonjas sang til julestjernen hingegen spiegelt die weihnachtliche Tradition in Norwegen wider, die tief in der Kultur des Landes verwurzelt ist. Und natürlich wird auch im Jazz stimmungsvoll Christmas gefeiert.

Neben der Sängerin Carolin Grein wirken am Piano Stefan Ahrens und Stefan Gebhardt mit – Letzterer beherrscht auch Saxophon, Klarinette, Querflöte und andere Instrumente virtuos. Jürgen Sachs am Bass und Till Weyrowitz an den Drums ergänzen das Ensemble.

Die Pfalzbau Bühnen wünschen frohe Weihnachten!

Einheitspreis 17 € / ermäßigt 10 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle: Theater im Pfalzbau Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 24. November 2025, 12:58