Ludwigshafen – Gesundheitskurse des ESV zusammen mit dem Bildungswerk Sport

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der ESV Ludwigshafen bietet in Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk Sport im 1. Halbjahr 2026 wieder Gesundheitskurse an. Diese finden in der ESV Sporthalle, Oskar-Vongerichten-Straße 7, 67061 Ludwigshafen, statt.

Weg mit dem Winterspeck: 10 Stunden vom 12.01. bis 23.03.2026, jeweils montags von 18:15 – 19:15. Uhr. Kursleiter ist Rolf Tomalik.

Bewegt durch den Alltag, Vielfalt für Frauen: 10 Stunden vom 07.01. bis 25.03.2026, jeweils mittwochs von 09:45 bis 11:00 Uhr. Kursleiterin Birgitta Scheib.

Fit ab 50 für Sie und Ihn: 10 Stunden jeweils donnerstags vom 08.01. bis 26.03.2026. Kurs 1: 09:00 bis 10:15 Uhr, Kursleiterin Birgitta Scheib. Kurs 2: 10:15 bis 11:30 Uhr, Kursleiterin Gisela Kockjeu.

Anmeldung und Anfrage bezüglich Kosten der jeweiligen Kurse bei Gisela Kockjeu, Telefon 0621 59 81 45 15.

Weitere Informationen auch auf der Homepage des ESV Ludwigshafen: www.esv-lu.de

Quelle: ESV Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 24. November 2025, 15:42