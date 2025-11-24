Ludwigshafen – EDEKA (nah & gut) in der Berthold-Schwarz-Straße schließt – und mit ihm eine Lebensader für Friesenheimer Senioren (B90/GRÜNE)

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – „Mit der Schließung des EDEKA (nah & gut) in der Berthold-Schwarz-Straße verlieren ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen im Stadtteil Friesenheim mehr als nur einen Supermarkt: Es entfällt der telefonische Lieferservice und die Frischetheke mit Frischfleisch, Wurst und Käsewaren und somit ein Stück Selbstständigkeit.“, sagt Christine Bongartz, Ortsbeirätin der Grünen. „Ältere Menschen werden oft übersehen und überhört, sie können sich nicht so laut Gehör verschaffen wie andere“, ergänzt Henning Kleb, Ortsbeirat.

Alternativen existieren – doch für viele sind sie keine Lösung

Zwar gibt es andere Märkte in der Umgebung, doch besonders für ältere Menschen, Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder Haushalte ohne Auto bedeutet jede zusätzliche Wegstrecke einen echten Mehraufwand. Der Wegfall eines gut erreichbaren Vollsortimenters schränkt den täglichen Einkauf spürbar ein,vor allem im direkten Einzugsgebiet der geschlossenen Filiale.

Forderung: Lebensqualität sichern – jetzt handeln!

Die Grünen setzen sich dafür ein, dass die Lebensqualität für alle Generationen erhalten bleibt. Gerade auch weil der Antrag „altersfreundliche Kommune“ am 22. September 2025 im Stadtrat mehrheitlich beschlossen wurde. „Wir dürfen nicht zulassen, dass ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen in unserer Stadt abgehängt werden“, betont Sina Schreiner, Sprecherin der Grünen Ludwigshafen. „Es geht darum, praktikable Lösungen zu finden – sei es durch bessere Lieferservices, die Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr oder gezielte Unterstützung. Jeder hat ein Recht auf eine würdige Nahversorgung.“

