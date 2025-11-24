Ludwigshafen – Bundesweite Veranstaltungsreihe der Bundesagentur für Arbeit für mehr Teilhabe am Arbeitsleben

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 26. November bis zum 3. Dezember finden digitale Veranstaltungen statt, die Unternehmen und Menschen mit Behinderungen zusammenbringen. Die Veranstaltungsreihe findet im Rahmen der Aktionswoche zum internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen der Bundesagentur für Arbeit statt.

Die bundesweite Veranstaltungsreihe richtet sich an Menschen mit und ohne Behinderungen. Ziel ist es, Barrieren abzubauen, Chancen zu eröffnen und Begegnungen zwischen Unternehmen und Bewerberinnen und Bewerbern mit Behinderungen zu schaffen. Im direkten Austausch können sich die Teilnehmenden über Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen in den Unternehmen informieren und erste Kontakte mit potenziellen Arbeitgebern knüpfen.

Informationsveranstaltung für Betriebe

Die Bundesagentur für Arbeit unterstützt Betriebe mit vielfältigen Beratungs- und Fördermöglichkeiten dabei, Menschen mit Behinderungen einzustellen oder aus- und weiterzubilden. Dazu gehören beispielsweise Eingliederungszuschüsse, Zuschüsse bei Aus- und Weiterbildung oder finanzielle Unterstützung bei der benötigten technischen Ausstattung von Arbeitsplätzen. Über die unterschiedlichen Fördermöglichkeiten informiert die BA interessierte Unternehmen in einer Online-Informationsveranstaltung am 26. November.

Ansprechpartnerin für interessierte Unternehmen im Bezirk der Agentur für Arbeit Landau ist Svenja Müßigbrodt.

Kontakt: 06341/958-316 oder E-Mail: Landau.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe

Zur Teilnahme an den Online-Veranstaltungen der Digitalen Aktionswoche für mehr Teilhabe am Arbeitsleben ist keine Anmeldung notwendig. Alle Informationen zu den Veranstaltungen, den Arbeitgebern sowie die Anmeldemöglichkeiten finden Sie auf unserer Webseite: https://www.arbeitsagentur.de/k/digitale-aktionswoche-teilhabe .

Quelle: Arbeitsagentur Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 24. November 2025, 22:42