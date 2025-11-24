Ludwigshafen – Barocke Festfreude in der Apostelkirche – Protestantische Kirche für Ludwigshafen startet mit musikalischem Ereignis in den Advent

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit einem besonderen musikalischen Ereignis läutet die Protestantische Kirche die Adventszeit in Ludwigshafen ein. Am Samstag, 29. November, 17 Uhr, erklingen in der Apostelkirche Werke des französischen Barockmeisters Marc-Antoine Charpentier (1643 – 1704).

Auf dem Programm stehen zwei seiner bedeutendsten geistlichen Kompositionen. Dazu zählt das prachtvolle „Te Deum in D-Dur“, dessen Prélude vielen als Erkennungsmelodie der Eurovisionssendungen vertraut ist. Zudem ist die „Messe de Minuit pour Noël“ zu hören, für die Charpentier traditionelle französische Weihnachtslieder kunstvoll in die Liturgie integriert hat.

„Die Zuhörenden erwartet ein Konzert voller Glanz und Freude“, verspricht Bezirkskantor Tobias Martin, der die musikalische Gesamtleitung übernimmt. „Es wechseln majestätische Chorsätze mit innigen Solopassagen, festliche Trompeten- und Paukenklänge stehen neben volkstümlich anmutenden Weihnachtsliedern. Charpentier gelingt es, italienische Ausdruckskraft mit französischer Eleganz zu verbinden und so eine Musik zu schaffen, die bis heute unmittelbar berührt“, sagt er.

Es musizieren ein Projektchor, als Solo-Stimmen sind zu hören: Birgit Stöckler, Corinna Langenbacher (beide Sopran), Barbara Giouseljannis (Alt), Jarno Lehtola (Tenor) und Thomas Herberich (Bass). Zudem musizieren Johannes Trümpler (Orgel), Sönke Vogelsberg (Trompete) und Simon Köhn (Pauke).

Info

Konzert zum Advent

Samstag, 29. November, 17 Uhr

Protestantische Apostelkirche, Rohrlachstraße 70, Ludwigshafen-Hemshof

Eintritt frei, Spenden willkommen

Quelle: Protestantische Apostelkirche

Zuletzt aktualisiert am 24. November 2025, 23:07