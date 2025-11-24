Landau – Schmuckreisig- und Wildverkauf: zusätzlicher Termin am 1. Dezember

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Einstimmung auf die Adventszeit mit Nadelbaum-Zweigen aus dem Bereich des Forstamtes Haardt.

Das Forstamt Haardt in Landau (Westring 6) bietet auch in diesem Jahr wieder frisch geschnittenes Grün verschiedener Nadelbaumarten an. Nach zwei Verkaufsterminen im November findet zusätzlich am 1. Dezember ein weiterer Termin von 9:00 bis 16:00 Uhr statt.

Zum Verkauf stehen frisch geerntete Zweige von Kiefer, Edeltanne, Nordmanntanne, Fichte und Strobe aus dem Bereich des Forstamts Haardt.

Es wird empfohlen, Handschuhe zu tragen. Bitte beachten Sie, dass nur Barzahlung möglich ist.

Ein zusätzlicher Service:

Am separaten Wildverkaufsstand der Familie Rück (Telefon 06347 918387) können Besucherinnen und Besucher an beiden Tagen Wildprodukte direkt vom Erzeuger erwerben. Zudem werden Gegrilltes und winterliche Getränke angeboten.

Hinweis:

Auf dem Hof des Forstamts stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Bitte nutzen Sie die öffentlichen Parkmöglichkeiten.

Quelle: Stadtverwaltung Landau in der Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 24. November 2025, 11:12