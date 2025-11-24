Landau – Nikolausschwimmen im Freizeitbad LA OLA: Wasserwelt ganztägig geschlossen – Saunalandschaft geöffnet

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 29. November, richtet der Schwimm- und Sportclub ASV Landau sein alljährliches Nikolausschwimmen im Freizeitbad LA OLA aus. An diesem Tag ist der Wasserweltbereich ausschließlich für den Wettkampf reserviert und steht nicht für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung.

Der Saunabereich ist vom Wettkampf nicht betroffen und bleibt für alle Gäste geöffnet. Als Ausgleich für Einschränkungen erhalten alle Saunagäste am 29. November einen Rabatt von 20 % auf die Tageskarte.

Das LA OLA freut sich über die Besucherinnen und Besucher in der Sauna und wünscht allen Teilnehmenden des Nikolausschwimmens viel Erfolg!

www.la-ola.de

Bildquelle: Am Samstag, 29. November, richtet der Schwimm- und Sportclub ASV Landau sein alljährliches Nikolausschwimmen aus. (Quelle: Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH, Fotografie Britta Hoff)

Quelle: Stadtverwaltung Landau in der Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 24. November 2025, 15:46