Hockenheim – Steinewerfer auf Straßenbrücke – Zeugenaufruf

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagabend warfen Unbekannte von einer Straßenbrücke in Hockenheim Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge. Eine 38-jährige Frau war kurz nach 19 Uhr mit ihrem BMW auf der B 39 in Fahrtrichtung Neulußheim unterwegs. Als sie unter Brücke unter der Talstraße durchfuhr, nahm sie einen Schlag wahr und konnte kurz darauf eine größere Beschädigung an der Windschutzscheibe ihres Fahrzeugs feststellen. Sie verließ daraufhin die Schnellstraße an der Ausfahrt Hockenheim Talhaus und verständigte die Polizei. Bevor sie die Brücke passierte, hatte sie eine Gruppe von mehreren Jugendlichen auf der Brücke wahrgenommen.

Diese sollen mit schwarzen Jacken bekleidet gewesen sein. Eine der Personen soll einen weißen Hoodie mit Schal sowie eine Kappe unter der über den Kopf gezogenen Kapuze getragen haben.

Zeuginnen oder Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu der Personengruppe geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 24. November 2025, 14:05