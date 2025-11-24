Hemsbach – Jahresabschluss in der „Galerie im Schloss“ ab 3. Dezember – „Reminiszenzen“ von Rainer J. Roth

Hemsbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Ausstellungsjahr 2025 in der „Galerie im Schloss“ neigt sich dem Ende zu, und zum Abschluss wird es nochmals eine ganz besondere Werkschau geben: Der Hemsbacher Fotograf Rainer J. Roth präsentiert ab dem 3. Dezember bereits ab 18.00 Uhr seine ganz persönlichen Erinnerungen unter dem Titel „Reminiszenzen“.

Dank für großes Engagement

25 Jahre Ehrenamt und 15 Jahre führender Kopf der „Galerie im Schloss“ sind für die Stadt Hemsbach Grund genug, einem Mitbürger zu danken, der sich seit 2001 engagiert und kreativ in Kunst, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit einbringt. Herausragend für die systematischen und zielgerichteten Veränderungen in diesen Bereichen war für Roth selbst im August 2009 die Entstehung „seiner“ Galerie im Schloss oder dem „Neuen Musentempel der Stadt Hemsbach“, wie es Peter Heid in seinem Bericht in der „Weinheimer Nachrichten“ über die Eröffnung formulierte.

Dreiteilige Ausstellung

Roth wird gleich drei „Sonderausstellungen“ innerhalb seiner Reminiszenzen präsentieren: Im 1. Obergeschoss erinnert er mit ausgewählten Werken an die Eröffnung der „Galerie im Schloss“ im August 2009. Diese Fotos entstammen der Wirklichkeit, erhalten aber teilweise durch einen bewusst gewählten Ausschnitt oder eine Korrektur bei der Farbgebung eine andere, neue Wirklichkeit.

Im 2. Obergeschoss zeigt Roth, dass er nicht nur seine „berühmten Tulpen“ kann: Seine „Galerie im Schloss“-Mitstreiterinnen Heike Pressler und Regine Neubert, im Rathaus zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Kultur, haben aus Roths gewaltigem Fundus eine bunt gemischte Sammlung von Bildern mit verschiedensten Motiven und Techniken ausgewählt, welche „Die ganze Vielfalt der Fotografie“, so der Titel der Bildreihe, widerspiegelt.

Unter dem Titel „Bodenschätze“ präsentiert Roth in der 3. Etage fotografische Kostbarkeiten, die unter anderem auf der Insel Sansibar – vor der Ostküste des Indischen Ozeans – entstanden sind. Gleich daneben geht es an den Nordseestrand bei Katwijk/Niederlande, wo ebenfalls das rückfließende Wasser eine eigene, faszinierende Formenwelt schafft. Neben Sansibar und Katwijk hat aber auch Hemsbach seine „Bodenschätze“. Jedenfalls hat Roth solche auf den Straßen in Hemsbachs Westen entdeckt.

Die vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten aller Werke haben Rainer J. Roth dazu veranlasst, keine detaillierten Bildbeschreibungen anzubringen: „Sie würden nur ablenken“, schmunzelt er.

Vernissage am 3. Dezember um 18 Uhr

Zur Ausstellungseröffnung am Mittwoch, den 3. Dezember, um 18.00 Uhr, laden Rainer J. Roth und die Stadt Hemsbach in den Gewölbekeller im Rathaus, Schlossgasse 41, herzlich ein. Bürgermeister Jürgen Kirchner wird zur Vernissage begrüßen. Rainer J. Roth wird einführende Worte sprechen. Die Ausstellung ist dann bis einschließlich 15. Januar 2026 während der Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen, und zwar montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, dienstags von 14.00 bis 15.30 Uhr und donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr.

