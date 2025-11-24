  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

24.11.2025, 20:55 Uhr

Heidelberg – Windkraft am Lammerskopf: Stadt strebt nun kommunale Lösung an – Planungsausschuss lehnte Wiederaufnahme als Vorranggebiet ab – OB Eckart Würzner: „Es wäre ein Fehler, das Potenzial nicht zu nutzen“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Planungsausschuss des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN) hat in seiner Sitzung am Freitag, 21. November 2025, einen Antrag abgelehnt, die Fläche „Lammerskopf“ erneut als Vorranggebiet in den Teilregionalplan Windenergie aufzunehmen. Die endgültige Entscheidung über die Flächenkulisse des Teilregionalplans trifft zwar erst die Verbandsversammlung des VRRN am 12. Dezember 2025. Die Stadt Heidelberg beschäftigt sich aber schon jetzt mit der Option, eine Lösung in kommunaler Zuständigkeit zu finden. Das Ziel wäre dann, die Flächen auf Heidelberger Gemarkung für Windkraft nutzen zu können. Der bisherige Zuschnitt war größer und betraf auch Flächen des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau.

„Der Lammerskopf zählt zu den besten Windkraftstandorten in der Region – es wäre ein Fehler, das Potenzial einer derart geeigneten Fläche nicht zu nutzen. Wenn wir diese Möglichkeit nicht ergreifen, verschenken wir eine wichtige Chance für eine sichere und klimafreundliche Stromversorgung in Heidelberg und der Metropolregion Rhein-Neckar. Wir werden daher nun prüfen, ob wir für die geeigneten Flächen auf Heidelberger Gemarkung eine Lösung auf kommunaler Ebene finden können. Die Nutzung von Windenergie ist auch auf Flächen möglich, die im Regionalplan nicht als Vorranggebiete ausgewiesen sind. Ich halte es weiterhin für möglich, Natur- und Artenschutz und die Nutzung der Windenergie am Lammerskopf zu vereinbaren“, sagt Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Der Lammerskopf ist im Verfahren zum Teilregionalplan Windenergie bereits sehr weitgehend untersucht worden. Ein Gutachten zur FFH-Verträglichkeit hat bestätigt, dass circa 40 Hektar auf Heidelberger Gemarkung für die Errichtung von Windkraftanlagen geeignet sind. Diese Bereiche können demnach genutzt werden, ohne wertvolle Naturräume zu gefährden. Offen waren zuletzt noch Detailfragen bei der Zuwegung zu den Windkraftanlagen, die aber in einem abschließenden Genehmigungsverfahren noch zu klären sind.

Mit Blick auf die Rolle Heidelbergs erklärte Oberbürgermeister Würzner: „Gute Flächen wie am Lammerskopf sind für einen starken Wirtschaftsstandort unverzichtbar. Wir brauchen heimische Energiequellen, um unabhängiger zu werden und Strompreise langfristig stabil zu halten. Heidelberg ist bereit, Verantwortung zu übernehmen – gemeinsam mit den Vorhabenträgern im Konsortium für einen Bürgerwindpark und auf der von ForstBW ausgeschriebenen Heidelberger Fläche.“

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 24. November 2025, 22:22

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – Bundesweite Veranstaltungsreihe der Bundesagentur für Arbeit für mehr Teilhabe am Arbeitsleben

    • Ludwigshafen – Bundesweite Veranstaltungsreihe der Bundesagentur für Arbeit für mehr Teilhabe am Arbeitsleben
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 26. November bis zum 3. Dezember finden digitale Veranstaltungen statt, die Unternehmen und Menschen mit Behinderungen zusammenbringen. Die Veranstaltungsreihe findet im Rahmen der Aktionswoche zum internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen der Bundesagentur für Arbeit statt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die bundesweite Veranstaltungsreihe richtet sich an Menschen mit und ohne ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Selbstablesung der Zähler startet – Zählerstand einfach online übermitteln

    • Heidelberg – Selbstablesung der Zähler startet – Zählerstand einfach online übermitteln
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -In den kommenden Tagen erhalten Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Neckargemünd Anschreiben mit einem Ablesecode und der Bitte, ihre Gas-, Wasser- und Nahwärmezähler abzulesen. Ablesecode und Zählerstand können über den Link www.stadtwerke-neckargemuend.de/online-ablesung rund um die Uhr übermittelt werden. „Somit sind unsere Kundinnen und Kunden flexibel bei der Ablesung: Lästige Vor-Ort-Termine entfallen, ... Mehr lesen»

      • Heidelberg bekräftigt langfristiges Engagement für Geschlechtergerechtigkeit – Stadtspitze unterzeichnete aktualisierte EU-Gleichstellungscharta

    • Heidelberg bekräftigt langfristiges Engagement für Geschlechtergerechtigkeit – Stadtspitze unterzeichnete aktualisierte EU-Gleichstellungscharta
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg setzt erneut ein deutliches Zeichen für Geschlechtergerechtigkeit: Oberbürgermeister Eckart Würzner und Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit, haben im Beisein der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Sandra Arendarczyk am Montag, 24. November 2025, die aktualisierte Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Hospital: Ehemalige Chapel erwacht aus dem Dornröschenschlaf – Umbau zum Quartierstreff schreitet zügig voran – Geplante Fertigstellung im Sommer 2026

    • Heidelberg – Hospital: Ehemalige Chapel erwacht aus dem Dornröschenschlaf – Umbau zum Quartierstreff schreitet zügig voran – Geplante Fertigstellung im Sommer 2026
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das ehemalige Kirchengebäude an der Marie-Marcks-Straße auf dem Hospital-Areal im Stadtteil Rohrbach wird zu neuem Leben erweckt: Seit Mitte 2025 wird das Bauwerk aus den 1930er-Jahren unter der Leitung des städtischen Hochbauamtes und nach den Plänen von AAg Architekten zu einem modernen Quartierstreff umgebaut. Dabei gehen innovative Lösungen Hand in ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Dezember-Veransrtaltungen „Natürlich Heidelberg“ – Anmeldung ist online möglich

    • Heidelberg – Dezember-Veransrtaltungen „Natürlich Heidelberg“ – Anmeldung ist online möglich
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von geologischen Exkursionen und Wildkräuterführungen bis hin zum großen Waldputztag – die Veranstaltungen der Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ sind vielfältig. Die Stadt Heidelberg hat in Zusammenarbeit mit vielen Partnerinnen und Partnern wie dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Naturpark Neckartal-Odenwald Veranstaltungen zusammengestellt. Interessante Führungen und Exkursionen stehen im Dezember 2025 auf dem ... Mehr lesen»

      • Mannheim – 21. GIRLS* GO MOVIE Kurzfilmfestival: Die Gewinnerinnen 2025

    • Mannheim – 21. GIRLS* GO MOVIE Kurzfilmfestival: Die Gewinnerinnen 2025
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Wochenende fand das 21. GIRLS* GO MOVIE Kurzfilmfestival im Cineplex Mannheim statt. Zahlreiche Besucher*innen nutzten die Gelegenheit, die eindrucksvollen Werke junger Filmemacherinnen zu sehen und die diesjährigen Preisträgerinnen zu feiern. Die 46 gezeigten Kurzfilme boten persönliche, politische und poetische Einblicke in die Lebensrealitäten junger Frauen* – mal leise und ... Mehr lesen»

      • Landau – Urteil im „Raserprozess“ am Landgericht – Raser nach Tod zweier Mitfahrer zu drei Jahren Haft verurteilt

    • Landau – Urteil im „Raserprozess“ am Landgericht – Raser nach Tod zweier Mitfahrer zu drei Jahren Haft verurteilt
      Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Die 4. Strafkammer des Landgerichts Landau in der Pfalz hat heute in dem Verfahren gegen den mittlerweile 25-jährigen Angeklagten, dem vorgeworfen wurde, durch sein rücksichtsloses und gefährliches Überholverhalten bei Aquaplaning mit weit überhöhter Geschwindigkeit einen schweren Verkehrsunfall verschuldet und dadurch den Tod zweier seiner Mitfahrer und die schwere Verletzung zweier ... Mehr lesen»

      • Meckesheim – Mönchzeller Weihnachtsmarkt lädt zum Adventsvergnügen am 7. Dezember ein

    • Meckesheim – Mönchzeller Weihnachtsmarkt lädt zum Adventsvergnügen am 7. Dezember ein
      Meckesheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 2. Adventssonntag, den 07. Dezember 2025, öffnet der idyllische Mönchzeller Weihnachtsmarkt erneut seine Tore auf dem festlich geschmückten Schlosshofgelände im Zentrum von Mönchzell. Von 13:30 bis 21:00 Uhr können Besucher eine stimmungsvolle Adventsatmosphäre zwischen den beiden Kirchen genießen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Angebot: Örtliche Vereine, ... Mehr lesen»

      • Südliche Weinstrasse – EWW informiert zur Wintersaison: Wertstoffsäcke werden verteilt, Biotonnen zweiwöchentlich geleert – Tipps gegen Anfrieren von Abfall

    • Südliche Weinstrasse – EWW informiert zur Wintersaison: Wertstoffsäcke werden verteilt, Biotonnen zweiwöchentlich geleert – Tipps gegen Anfrieren von Abfall
      Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Für den Monat Dezember macht der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft (EWW) des Landkreises Südliche Weinstraße auf zwei Aspekte aufmerksam: Zum einen werden die gelben Wertstoffsäcke für das Jahr 2026 verteilt, zum anderen werden die Biotonnen wieder auf das zweiwöchentliche Leerungsintervall umgestellt. Außerdem gibt der EWW praktische Tipps zum Bioabfall bei winterlichen ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 führte gezielte Verkehrskontrollen im Stadtteil Ludwigshafen Mitte durch

    • Ludwigshafen – Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 führte gezielte Verkehrskontrollen im Stadtteil Ludwigshafen Mitte durch
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der angespannten Verkehrssituation im Stadtteil Ludwigshafen Mitte, die durch zahlreiche Baustellen und damit verbundene Verkehrssperrungen entstanden ist, hat die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in den Kalenderwochen 46 und 47 gezielte Verkehrskontrollmaßnahmen durchgeführt. Unterstützt wurde sie hierbei durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik. Ein besonderer Schwerpunkt lag im Westendviertel. Hintergrund waren Eingaben ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    November 2025
    M D M D F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com