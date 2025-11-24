Heidelberg – Selbstablesung der Zähler startet – Zählerstand einfach online übermitteln

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -In den kommenden Tagen erhalten Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Neckargemünd Anschreiben mit einem Ablesecode und der Bitte, ihre Gas-, Wasser- und Nahwärmezähler abzulesen. Ablesecode und Zählerstand können über den Link www.stadtwerke-neckargemuend.de/online-ablesung rund um die Uhr übermittelt werden. „Somit sind unsere Kundinnen und Kunden flexibel bei der Ablesung: Lästige Vor-Ort-Termine entfallen, stattdessen können sie die Daten dann übermitteln, wenn es für sie zeitlich passt“, betont Katharina Schimek-Hefft, Prokuristin der Stadtwerke Neckargemünd.

Abgabefrist ist der 21. Dezember. Sollten die Zählerstände bis dahin nicht übermittelt worden sein, nehmen die Stadtwerke Neckargemünd Schätzungen für die Jahresabrechnungen vor.

Fragen beantwortet das Team im Kundenzentrum, Bahnhofstraße 54, gerne persönlich von montags, dienstags, mittwochs und freitags zwischen 8.30 und 12 Uhr, Do zwischen 14 und 18 Uhr. Erreichbar ist das Team auch unter der kostenfreien Servicenummer 0800 513 513 8.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 24. November 2025, 22:36