Heidelberg – Dezember-Veransrtaltungen „Natürlich Heidelberg“ – Anmeldung ist online möglich

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von geologischen Exkursionen und Wildkräuterführungen bis hin zum großen Waldputztag – die Veranstaltungen der Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ sind vielfältig. Die Stadt Heidelberg hat in Zusammenarbeit mit vielen Partnerinnen und Partnern wie dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Naturpark Neckartal-Odenwald Veranstaltungen zusammengestellt. Interessante Führungen und Exkursionen stehen im Dezember 2025 auf dem Programm:

• Dienstag, 2. Dezember 2025, 10 bis 12.30 Uhr, Gesundheitswandern

• Dienstag, 9. Dezember 2025, 10 bis 12.30 Uhr, Gesundheitswandern

• Samstag, 13. Dezember 2025, 15 bis 17 Uhr, Der Heidelberger Altneckar

Online anmelden

Für alle Veranstaltungen, bei denen keine gesonderte Anmeldung notiert ist, ist die Anmeldung über das Online-Buchungsportal unter www.natuerlich.heidelberg.de möglich. Weitere Informationen rund um das Veranstaltungsprogramm gibt es im Buchungsbüro von „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg telefonisch unter 06221 58-28333 (montags und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie von März bis Oktober zusätzlich mittwochs von 16 bis 18 Uhr) oder per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 24. November 2025, 22:34