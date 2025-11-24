Frankenthaler Saunaabend im OstparkBad – Entspannung mit Filmmusik

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Das OstparkBad lädt alle Wellness- und Sauna-Fans zum nächsten Frankenthaler Saunaabend ein. Am Freitag, 28. November 2025, heißt es ab 17 Uhr: Entspannung pur in stimmungsvoller Atmosphäre.

Das Motto des Abends: Filmmusik. In der Sauna Salinenblick erwarten die Gäste besondere Highlights wie Eisaufguss, Regenkellenaufguss und ein Überraschungsaufguss, begleitet von angenehmen Düften – darunter Matamba Afrika, Kräuter, Rosmarin, Blutorange und Salbei – sowie berühmten Soundtracks aus Klassikern wie Matrix, Zurück in die Zukunft, Dune und Star Wars.

Wer es ruhiger mag, findet im Heuspeicher mit dem klassischen Relax-Aufguss die perfekte Gelegenheit, mit allen Fasern zu entspannen und die Ruhe zu genießen.

Der Frankenthaler Saunaabend steht für Vielfalt, Entspannung und Genuss.

Einlass ist bis eine Stunde vor Schließung möglich. Das OstparkBad und die OstparkSauna schließen um 23 Uhr.

Candle-Light-Schwimmen am Samstag

Am kommenden Samstag, 29. November, findet dann in den Abendstunden das Candle-Light-Schwimmen statt. In romantischer Atmosphäre bei Kerzenschein können Gäste ihre Bahnen ziehen und das Bad in einem ganz besonderen Licht erleben.

Geöffnet ist das OstparkBad am Samstag von 8 bis 23 Uhr. Weitere Informationen unter www.ostparkbad.de.

Quelle: Stadtwerke Frankenthal GmbH

Zuletzt aktualisiert am 24. November 2025, 13:17