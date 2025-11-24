  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

24.11.2025, 10:58 Uhr

Elztal – Glätte, Alkohol oder die Kombination?

Elztal/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Beim Auffahren auf die Bundesstraße 27 aus Richtung Auerbach prallte ein
Mazda bei Elztal frontal in die Leitplanke. Der Unfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen, gegen 1 Uhr. Den Angaben des Mazda Fahrers zu Folge war Glätte der Grund für das Abkommen von der Fahrbahn. Die unfallaufnehmenden Polizisten stellten noch einen weiteren, mutmaßlichen Grund beim Fahrer fest. Alkoholgeruch! Ein angebotener Atemalkoholtest ergab circa 2,2 Promille bei dem 40-Jährigen. Es folgte eine Blutentnahme und der Verlust seines Führerscheins. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt, am Pkw entstand Totalschaden.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn

Zuletzt aktualisiert am 24. November 2025, 10:58

﻿

