Edenkoben – 20 neue B-Lizenz-Trainer mit vier Ex-Profis

Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar – Beim Südwestdeutschen Fußballverband haben vom 20. – 21. November 2025 alle 20 Teilnehmer ihre Trainer-B-Lizenz-Prüfung erfolgreich abgelegt. Die Absolventen wurden in der Sportschule Edenkoben im blended-Learning-Format auf den Amateurleistungsfußball vorbereitet. Ihre neue Lizenz berechtigt sie im Seniorenbereich bis zur Oberliga und im Juniorenbereich bis zur C-Regionalliga zu trainieren.

Die Prüfungsleistungen waren außergewöhnlich gut. Mit dazu beigetragen haben die Exprofis Kevin Kraus, Daniel Bohl, Hendrick Zuck und Manfred Osei-Kwado. „Sie haben sich toll in die Gruppe integriert und ihre hohe Spielererfahrung gut mit in den Kurs eingebracht“, so der für die Ausbildung zuständige Verbandssportlehrer Heinz Jürgen Schlösser, der von Christian Bauer als Zweiprüfer unterstützt wurde. „Es war mit der beste Prüfungslehrgang in meiner bisherigen Amtszeit, bei dem einige Trainertalente erkennbar waren“, so der sehr zufriedene Ausbildungsleiter weiter.

Nachfolgende Trainer haben die Prüfung bestanden:

Zuletzt aktualisiert am 24. November 2025, 11:19