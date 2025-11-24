Buchen – Vollbremsung verhindert Frontalzusammenstoß

Buchen/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits am Freitagmorgen kam es auf der Landesstraße 519 von Buchen in
Richtung Bödigheim zu einem gefährlichen Überholvorgang. Zeugen des Vorfalls waren eine entgegenkommende Streifenwagenbesatzung der Polizei. Kurz nach acht Uhr bremste die Fahrerin eines vor dem Streifenwagen fahrenden Hyundai abrupt ab und wich nach rechts auf das Fahrbahnbankett ab. Grund hierfür war ein Überholvorgang einer entgegenkommenden VW Fahrerin, die eine Kolone von circa vier Fahrzeugen überholt hatte. Nur durch das geistesgegenwärtige Verhalten der Hyundai-Lenkerin konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Die Kontrolle folgte unmittelbar im
Anschluss. Die junge Frau muss nun mit einer Anzeige rechnen. Bislang ist der Polizei nicht bekannt, ob jemand aus der Fahrzeugkolonne ebenfalls gefährdet wurde. Etwaige Anzeigen nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.
Zuletzt aktualisiert am 24. November 2025, 10:39