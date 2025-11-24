Billigheim – Vier Tage im Container?

Billigheim/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein ungewöhnlicher Fall wurde der Integrierten Leitstelle (ILS) aus Billigheim

gemeldet. Am Sonntagnachmittag meldete sich ein Mann über den Notruf 112, gab an, dass er nicht wüsste wo er sei und dringend Hilfe bräuchte. Die bestehende Sprachbarriere mit dem ausschließlich polnisch sprechenden Anrufer konnte durch eine polnisch sprechende Mitarbeitende der ILS überwunden werden. So konnte herausgefunden werden, dass um den Mann herum alles gefroren sei, auch seine Lebensmittel und dass der Mann eingesperrt war. Durch die ILS konnte der Arbeitgeber des Mannes herausgefunden und verständigt werden. So konnte ermittelt werden, dass sich der 60-Jährige in einem Container auf dem Gelände einer Firma in Billigheim befindet. Dort konnte der Mann durch den Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei aufgefunden werden. Der Wohncontainer stand auf einem weiteren Container und wurde von einer Stuttgarter

Baustelle angeliefert. Unklar ist, wann der Mann in den Container stieg. Vor der Abfahrt in Stuttgart war der Container überprüft worden und war leer, jedoch frei zugänglich. Ein Zugang in Billigheim wäre nur über eine Leiter möglich gewesen. Ebenfalls unklar ist, warum der Mann sich erst am Sonntag gemeldet hatte, da er vermutlich schon seit Mittwoch in dem Container war. Er wurde aufgewärmt und kam zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Äußerlich schien er unverletzt.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn

Zuletzt aktualisiert am 24. November 2025, 11:02