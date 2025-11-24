Bensheim – Schilddrüse im Fokus: Neue Abteilung für Endokrine Chirurgie – Heilig-Geist Hospital erweitert Chirurgisches Spektrum

Bensheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Heilig-Geist Hospital Bensheim erweitert sein chirurgisches Leistungsspektrum um eine eigene Abteilung für Endokrine Chirurgie. Unter der Leitung von Dr. med. Stella Freudenberg entsteht ein spezialisiertes Zentrum für die Behandlung von Erkrankungen der hormonproduzierenden Drüsen. In den vergangenen Jahren hat die Expertin gemeinsam mit ihrem Mann, Prof. Dr. Sebastian Freudenberg, das Zentrum für Endokrine Chirurgie am ebenfalls zur Artemed Klinikgruppe gehörenden St. Josefskrankenhaus Heidelberg maßgeblich aufgebaut. In Bensheim wird sie von Oberarzt Dr. med. Marc Olf unterstützt.

Im Fokus der neuen Abteilung stehen Erkrankungen der Schilddrüse und der Nebenschilddrüse, aber auch Eingriffe an der Nebenniere können in Kooperation mit dem St. Josefskrankenhaus Heidelberg angeboten werden. „Wir möchten unseren Patientinnen und Patienten in der Region Bergstraße den Zugang zu modernster endokriner Chirurgie ermöglichen – wohnortnah, verlässlich und auf höchstem fachlichen Niveau“, betont Dr. Freudenberg.

Spezialisierung auf Schilddrüsenerkrankungen

Wesentliche Schwerpunkte bei der Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen bilden gutartige Knoten, vergrößerte Schilddrüsen (Strumen) sowie bösartige Tumoren. Am Heilig-Geist Hospital wird besonderer Wert auf eine präzise Diagnostik und die individuelle Operationsentscheidung gelegt – etwa durch Ultraschall oder Szintigrafie. Modernste, minimalinvasive Operationstechniken ermöglichen Eingriffe mit größtmöglicher Sicherheit und Ästhetik. Dabei kommen intraoperative Neuromonitoring-Verfahren zum Einsatz, um die Stimmbandnerven zuverlässig zu schützen. Typische Eingriffe wie die Entfernung eines Schilddrüsenlappens (Hemithyreoidektomie) oder die komplette Schilddrüsenentfernung (Thyreoidektomie) werden auf Grundlage der neuesten Leitlinien durchgeführt, stets begleitet von interdisziplinären Besprechungen, um für jeden Patienten das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Expertise bei Erkrankungen der Nebenschilddrüsen

Ein weiterer Kernbereich ist die chirurgische Behandlung der Nebenschilddrüse, insbesondere bei Überfunktionen (Hyperparathyreoidismus). Diese Erkrankung entsteht häufig durch gutartige Überfunktionen einzelner Nebenschilddrüsen, die zu einer Erhöhung des Kalziumspiegels führen. Dies kann vielfältige Symptome wie Knochenschmerzen, Müdigkeit oder Nierensteine verursachen. Das Team um Dr. Freudenberg und Dr. Olf verwendet hochmoderne Verfahren zur präzisen Lokalisation der erkrankten Drüse – darunter präoperative Szintigrafie, Sonografie und intraoperative Parathormonmessung. So können minimalinvasive, gewebeschonende Operationen mit einer sehr hohen Erfolgsquote durchgeführt werden.

„Unser Ziel ist es, Betroffenen eine sichere, personalisierte Behandlung auf höchstem Niveau zu bieten – unter Einbeziehung modernster technischer Standards und aktuellster wissenschaftlicher Erkenntnisse“, erklärt Dr. Freudenberg. „Dazu gehört auch, ausreichend Zeit für Aufklärung und persönliche Beratung zu nehmen – sowohl bei einer bestehenden OP-Indikation als auch, wenn eine Zweitmeinung gewünscht ist.“

Quelle/Foto: Heilig-Geist Hospital Bensheim

