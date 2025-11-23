Zuzenhausen – Pkw überschlägt sich auf der B45: Drei junge Männer haben Glück im Unglück

Zuzenhausen/Hoffenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Auf der Bundesstraße 45 ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem spektakulären Verkehrsunfall gekommen. Gegen 3.55 Uhr verlor ein 23-jähriger Fahrer zwischen Hoffenheim und Zuzenhausen aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen VW. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab, streifte mehrere Leitpfosten und blieb schließlich seitlich auf der Straße liegen.

Insassen können sich selbst befreien

Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer konnten sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst aus dem Wagen befreien. Der 23-Jährige erlitt mehrere Schnittwunden und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Seine beiden Insassen blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Bundesstraße 45 für mehrere Stunden gesperrt

Für die Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Wiesloch musste die B45 in beide Fahrtrichtungen bis etwa 6 Uhr vollständig gesperrt werden. Am verunfallten VW entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro; das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen derPolizei Mannheim zur Unfallursache dauern an.

Zuletzt aktualisiert am 23. November 2025, 10:22