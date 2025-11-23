Weinheim – VW kollidiert mit Rettungswagen auf Einsatzfahrt – Zwei Verletzte, hoher Sachschaden

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Samstagmittag (ca. 14.30 Uhr) kam es an der Kreuzung Mannheimer Straße/Suezkanalweg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem VW und einem Rettungswagen (RTW) auf Einsatzfahrt. Nach Angaben der Polizei befand sich der RTW mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Mannheimer Straße und tastete sich – trotz für ihn geltender Rotphase – mit Schrittgeschwindigkeit in die Kreuzung hinein.

Zur gleichen Zeit näherte sich ein 37-jähriger VW-Fahrer aus Richtung Suezkanalweg. Ein vor ihm fahrender Pkw hatte an der Einmündung zur Mannheimer Straße angehalten, um dem Rettungswagen die Durchfahrt zu ermöglichen. Der VW-Fahrer jedoch überholte das wartende Fahrzeug und prallte unmittelbar darauf mit dem RTW zusammen.

Durch den Aufprall wurden beide Insassen des Rettungswagens leicht verletzt. Sie mussten mit einem weiteren RTW in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der VW als auch der Rettungswagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Für zusätzlichen Verkehrsstau sorgte die zeitweise Blockade der stadteinwärts führenden Straßenbahngleise.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen den 37-jährigen VW-Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt; sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

23. November 2025