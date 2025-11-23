Speyer – 50 Jahre Feuerbachhaus Speyer: Festabend verbindet Wort, Musik und kulturelle Verantwortung



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Zum Jubiläum „50 Jahre Feuerbachhaus Speyer“ hatte der Verein Feuerbachhaus zu einem besonderen Festabend eingeladen, der Wort und Musik in eindrucksvoller Weise miteinander verband. Bürgermeisterin Monika Kabs, Vorsitzende des Vereins Feuerbachhaus e.V., begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste und zeigte sich erfreut über den sehr großen Zuspruch.

Im Mittelpunkt des Abends stand Michael Wagner, MdL, Vorsitzender des Ausschusses für Kultur im Landtag Rheinland-Pfalz. In seinem Vortrag unter dem Titel „Kultur ist Menschsein – über den Wert der Kultur und unsere Verantwortung, sie zu bewahren“ unterstrich er die zentrale Bedeutung von Kunst und Kultur für eine lebendige, freie und menschliche Gesellschaft. Eine Welt ohne Musik, Literatur oder Malerei, so Wagner, wäre eine „stille, kalte Welt – eine Welt ohne Seele“. Unter Rückgriff auf Stimmen wie Richard von Weizsäcker, Elke Heidenreich und Ludwig van Beethoven machte er deutlich, dass kulturelle Bildung kein Luxus, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil des Menschseins sei. Wissenschaftliche Erkenntnisse, so Wagner weiter, belegten eindrucksvoll, wie sehr Musik Kreativität, soziale Kompetenz, emotionale Ausdruckskraft und kognitive Fähigkeiten fördert. Daraus erwachse die Verpflichtung, allen Menschen – unabhängig von Herkunft oder Einkommen – Zugang zu musikalischer Bildung zu ermöglichen.



Im Geiste der legendären Schubertiaden, jener musikalischen Zusammenkünfte im Freundeskreis Franz Schuberts, erhielt der Abend zudem einen besonderen künstlerischen Akzent. Prof. Leo Krämer, ehemaliger Domkapellmeister, begleitete Michael Wagner (Tenor) am Klavier. Gemeinsam präsentierten sie ausgewählte Lieder aus Franz Schuberts weltberühmtem Liederzyklus „Winterreise“.

Schuberts Winterreise, 1827 nach Gedichten von Wilhelm Müller komponiert, gilt als eine der bedeutendsten Schöpfungen der romantischen Liedkunst. In 24 Liedern zeichnet der Zyklus den inneren Weg eines einsamen Wanderers nach – eine Reise voller Sehnsucht, Erinnerungen, Enttäuschungen und existenzieller Fragen. Die Lieder sind musikalische Spiegel menschlicher Grenzerfahrungen und berühren bis heute durch ihre emotionale Klarheit und poetische Kraft.

Wagner interpretierte sechs ausgewählte Lieder des Zyklus:

Gute Nacht

Frühlingstraum

Im Dorfe

Nach seinem Vortrag folgten drei Lieder, die zugleich das eindrucksvoll offene Ende der Winterreise bilden:

Das Wirtshaus

Die Nebensonnen

Der Leiermann

Zum Abschluss erklang Schuberts Lied „An die Musik“, eine zarte und zugleich kraftvolle Hymne auf die tröstende und erhebende Wirkung der Kunst. Die Zeilen „Du holde Kunst, ich danke dir dafür“ gaben dem Abend einen stimmungsvollen, dankbaren Ausklang und spannten noch einmal den Bogen zur zentralen Botschaft des Jubiläums: Kunst und Kultur stiften Sinn, Gemeinschaft und Menschlichkeit. Der Festabend im Feuerbachhaus verband Musik, Wort und Reflexion zu einer gelungenen Hommage an das kulturelle Erbe Anselm Feuerbachs und an die Bedeutung künstlerischer Ausdrucksformen in unserer Zeit.

Quelle: CDU Speyer

