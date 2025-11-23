Sinsheim – TSG Hoffenheim setzt auf Geschäftsführer-Duo Schicker und Jost

Sinsheim / Hoffenheim. Andreas Schicker bleibt Sport-Geschäftsführer der TSG Hoffenheim und bildet fortan gemeinsam mit Tim Jost, seit Dezember 2024 Geschäftsführer Marketing & Vertrieb der TSG, das alleinige Führungsduo des Fußball-Bundesligisten. Dies ist das Ergebnis zahlreicher guter und zukunftsgerichteter Gespräche in den vergangenen Tagen zwischen allen Beteiligten. Andreas Schicker hatte im Oktober 2024 einen langfristigen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten unterschrieben und den Klub in die Erfolgsspur geführt. In den vergangenen Wochen war das Interesse diverser Vereine an einem Engagement des 39-jährigen Österreichers bekannt geworden.

„Ich freue mich, dass Andreas Schicker den erfolgreichen Weg der TSG, den er maßgeblich bestimmt hat, weiterführen will“, sagt Christoph Henssler stellvertretend für den e.V.-Vorstand, den er gemeinsam mit Frank Engelhardt interimistisch leitet. Dieser fügt an: „Wir haben auf Gesellschafterebene gemeinsam mit Dietmar Hopp vertrauensvolle und inhaltlich gute Gespräche geführt. Uns allen ist wichtig, nach den zuletzt ohne Frage turbulenten Wochen zu Stabilität, Kontinuität und Ruhe zurückzukehren.“

TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp ergänzt: „Das bekannt gewordene Interesse diverser Klubs spricht für die Qualitäten von Andreas Schicker. Wir sind aber gemeinsam sehr froh, dass wir mit dieser neuen Aufstellung an der Spitze des Klubs gemeinsam die erfolgreiche Arbeit fortsetzen können. Unsere Mannschaft hat sportlich unter seiner Führung wieder zur ‚TSG-DNA‘ zurückgefunden, die Mannschaft ist jünger, ihr Fußball attraktiver und erfolgreicher geworden. Wir wünschen uns, dass Andreas Schicker diesen Weg noch lange federführend prägt.“

Andreas Schicker sagt zur Stärkung seiner Position in der neuen Aufstellung als Geschäftsführungs-Duo: „Das Interesse anderer Vereine ehrt mich – und ist zugleich eine schöne Bestätigung für die Arbeit, die wir hier im Kraichgau leisten. Aber die TSG-Gesellschafter haben mir eine klare Perspektive aufgezeigt, hier weiter erfolgreich arbeiten zu können. Wir haben die Mannschaft im Sommer ganz bewusst neu zusammengestellt. Nun ist es wichtig, dass wir in Ruhe arbeiten können. Gemeinsam mit der Mannschaft, dem Trainer-Team und dem gesamten Staff werde ich alles dafür tun, um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen. Ich freue mich über diese Entwicklung, aber wir sind hier noch nicht fertig. Wir sind seit sechs Spielen ungeschlagen, und ich wünsche mir, dass fußballerische Themen künftig wieder im Vordergrund dieses tollen Vereins stehen. Darauf liegt mein voller Fokus.“

Tim Jost ergänzt: „Ich freue mich darauf, die Weiterentwicklung der TSG in dieser neuen Konstellation voranzutreiben. Wir wollen die positive Dynamik sowohl im Sport als auch in den kaufmännischen Bereichen nutzen und den eingeschlagenen Weg mit Klarheit und Stabilität fortsetzen.“

Quelle TSG Hoffenheim

Zuletzt aktualisiert am 23. November 2025, 08:33