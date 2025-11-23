Rhein-Pfalz-Kreis – Einbruch in Mutterstadt: Unbekannte Täter durchwühlen Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Mutterstadt / Oggersheimer Straße / Rhein-Pfalz-Kreis. Am Samstag kam es zwischen 14:00 Uhr und 00:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Oggersheimer Straße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchwühlten mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde Schmuck entwendet. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Besonders wichtig sind Beobachtungen, die im genannten Zeitraum gemacht wurden – etwa verdächtige Personen, Fahrzeuge oder ungewöhnliche Geräusche in der Oggersheimer Straße und Umgebung.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-23932 oder per E-Mail an kdludwigshafen.ki3.k31@polizei.rlp.de

Zuletzt aktualisiert am 23. November 2025, 10:49