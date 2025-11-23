Pfälzer Weinstraße – Gefahr durch Wackelkontakt



Pfälzer/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Abend des 22.11.2025 wurde ein Fahrzeug mit einem unbeleuchteten Anhänger auf der BAB 65 gemeldet. Das Fahrzeuggespann konnte durch die fahndenden Einsatzkräfte in Höhe der Raststätte ‚Pfälzer Weinstraße‘ angetroffen und kontrolliert werden.

Es konnte festgestellt werden, dass mehrere Lichter am Fahrzeug aufgrund eines losen Steckers nicht funktionierten. Letztlich konnte das Problem gelöst und die Fahrt fortgesetzt werden.

Aufgrund der aktuell dunklen Jahreszeit ist eine funktionierende Beleuchtung wichtiger Bestandteil der Verkehrssicherheit. Dies sollte vor Fahrtantritt unbedingt überprüft werden.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 23. November 2025, 14:27