Neustadt – Spektakulärer Unfall am Hauptbahnhof – Bus kracht in Hauswand – Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften

Neustadt an der Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 23.11.2025, kam es gegen 15 Uhr zu einem spektakulären Verkehrsunfall am Hauptbahnhof Neustadt. Ein Linienbus, der von der Exterstraße in die Landauerstraße abbiegen wollte, verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle und prallte frontal in die Fassade eines Wohn- und Geschäftsgebäudes. Der Bus kam erst in der Hauswand zum Stillstand.

Glück im Unglück: Der Fahrer war zum Zeitpunkt des Unfalls allein im Fahrzeug und erlitt nur leichte Verletzungen. Weitere Personen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt.

Der Aufprall richtete jedoch erheblichen Sachschaden an. Der Bus wurde so stark beschädigt, dass spezialisierte Bergungskräfte angefordert werden mussten. Auch an dem betroffenen Gebäude entstand ein hoher Schaden – ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Gesamtschaden im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen.

Die Feuerwehr Neustadt sicherte die Unfallstelle weiträumig ab. Zudem nahmen die Einsatzkräfte auslaufende Betriebsstoffe auf, um eine Umweltgefährdung zu verhindern. Vor Ort waren Polizei, Rettungsdienst, die Feuerwehr Neustadt sowie ein Abschlepp- und Bergedienst im Einsatz.

Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauern aktuell noch an. Es kommt weiterhin zu Verkehrsbehinderungen rund um den Hauptbahnhof und die Landauerstraße.

MRN-News berichtet nach, sobald neue, gesicherte Informationen vorliegen.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 23. November 2025, 19:27