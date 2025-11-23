  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

23.11.2025, 11:25 Uhr

Mannheim – Staffel Übergabe in der Kraftfahrzeuginnung Rhein-Neckar-Odenwald – Michael Schmitt neuer Geschäftsführer ab 1.Dezember

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach fast 30 Jahren wechselt die Geschäftsführung der Kraftfahrzeuginnung Rhein-Neckar-Odenwald mit Sitz in Mannheim. Harald Gross, der bisherige Geschäftsführer übergibt die Aufgaben am 30.November an Michael Schmitt.

Er tritt dann als vierter Geschäftsführer der Innung seit 1948 seine neue Aufgabe an.

Wenn Michael Schmitt über seinen Beruf spricht, wird schnell deutlich, wie tief er im Kfz-Handwerk verwurzelt ist. Der 44-jährige Familienvater aus Mannheim verbindet technische Fachkompetenz mit langjähriger Führungserfahrung und einem ausgeprägten Verständnis für die Anforderungen moderner Werkstatt- und Servicebetriebe.

Den Beruf des Kfz-Mechatronikers hat Michael Schmitt in Mannheim erlernt und im Jahr 2007 seine Meisterprüfung im Kfz-Handwerk vor der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald abgelegt. Die Weiterbildung zum Betriebswirt des Handwerks (Hwk) folgte kurz darauf. Sein beruflicher Weg führte ihn in eine Autohausgruppe zuerst als Werkstattmeister mit Personalführung und -Verantwortung und später als Leiter Kundendienst für drei Autohäuser der Region. Zu seinen Aufgaben gehörten neben Personalführung die Themen Kundenzufriedenheit und Reklamationsmanagement sowie Servicemarketing.

Als sich die Gelegenheit bot, als Ausbilder im Fachbereich Fahrzeugtechnik seine Kompetenzen einzubringen und sich dabei hinaus für guten Nachwuchs zu engagieren, wechselte er zur Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Als Trainer in ÜBA-Kursen, Prüfungsvorbereitungen, Meisterkursen und Berufsspezialist für Kfz-Servicetechnik vermittelte er dem Nachwuchs das Rüstzeug für den Beruf.

Parallel dazu ist Schmitt seit vielen Jahren ehrenamtlich im Prüfungswesen des Kraftfahrzeug-Handwerks aktiv. Er wirkt sowohl im Gesellen- als auch im Meisterprüfungsausschuss mit und engagiert sich in mehreren Fortbildungsprüfungsausschüssen, darunter im Bereich „Berufsspezialist für Kfz-Servicetechnik“.

Durch sein Engagement in der Handwerkskammer und bei Aktionen zur Nachwuchswerbung in und mit der Bildungsakademie der Kammer zum Beispiel beim Maimarkt und „Tag des Handwerks“, hatte Michael Schmitt bereits die Arbeit der Kfz-Innung Rhein-Neckar-Odenwald kennengelernt.

Somit steht einem guten Start als Geschäftsführer in der Innung des Kraftfahrzeuggewerbes nichts im Weg. Mit neuen Ideen und der Fortführung von Bewährtem sieht die Innung die Geschäftsführung in guten Händen und freut sich auf die Zusammenarbeit

Der Wechsel bedeutet jedoch auch Abschied von Harald Gross, dem bisherigen Geschäftsführer.

Es ist schwierig alle seine Verdienste und das Geleistete hier aufzuführen. 29,5 Jahre war Harald Gross an der Spitze der Kfz-Innung Rhein-Neckar-Odenwald mit 360 Mitgliedern.

Er entwickelte diese zu einem modernen Dienstleister und übergibt eine für die Zukunft gut aufgestellte Innung. Der Neubau und Umzug der Geschäftsstelle von Ilvesheim (Wohnhaus) in ein modernes Büro- und Verwaltungsgebäude trägt seine Handschrift. Ebenso der Neubau des Bürogebäudes mit Konferenz- und Fortbildungszentrum der Innung, welches für Veranstaltung und Weiterbildung genutzt wird. Dies sind äußerliche Zeichen der positiven Entwicklung und stellten in den vergangenen Jahren die Weichen für finanzielle Stabilität und wirtschaftliches Arbeiten auch in der Zukunft.

Doch auch das auf den ersten Blick nicht sichtbare ist außergewöhnlich: Ein Netzwerk innerhalb der Branche, gute Zusammenarbeit mit dem Landesverband des Kfz-Gewerbes Baden-Württemberg, Mitarbeit in Arbeitsgruppen, der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald – unter anderem viele Jahre Vorsitzender des Meisterprüfungs-ausschusses. Gute Kontakte und Organisation der Gremien der Kfz-Innung, Zusammenarbeit mit Schulen und Ausbildern und Vernetzung der Arbeitsgruppen der Innung sind nicht selbstverständlich.

Nicht zu vergessen ist die personelle Entwicklung in der Innung. Neue Mitarbeiter wurden den gewachsenen Anforderungen entsprechend eingestellt. Es zeichnet die Innung aus, dass alle Mitarbeiter – auch die „Neuen“, schon viele Jahre im Team arbeiten.

Harald Gross hat in all den Jahren „die Kraftfahrzeug-Innung gelebt“. Als Organisator, Planer, Rechner, Hausmeister, Denker und Lenker und ganz wichtig: als Mensch. Immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Mitglieder und immer mit dem Ziel das Optimale zu erreichen.

Rückblickend fallen dem Obermeister, den Mitgliedern und Mitarbeitern viele schöne Momente ein. Veranstaltungen, Junioren- und Frauenarbeitskreis, Maimarkt, sogar Arbeitssitzungen machten (meistens) Spaß.

Harald Gross hat viel bewegt und bewirkt, dafür sagen Mitglieder, Vorstand und Mitarbeiter der Kraftfahrzeuginnung Rhein-Neckar-Odenwald „Vielen Dank“ in der Hoffnung, dass man sich immer mal wieder trifft.
Foto: vlnr.: Harald Gross, Michael Schmitt, Dietmar Clysters Foto: M.Schwetasch

Quelle: Innung des Kfz-Gewerbes Rhein-Neckar-Odenwald
Foto: Marcus Schwetasch

Zuletzt aktualisiert am 23. November 2025, 11:25

