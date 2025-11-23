Mannheim / Ilvesheim – Nachtrag Nr. 2: Radfahrer beim Überqueren der L597 schwer verletzt

Mannheim / Ilvesheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bereits bei MRN-News zweimal über den Unfall in Ilvesheim mit dem Radfahrer berichtet liegen nun aktualisierte Informationen der Polizei vor.

Am Sonntagmittag kam es auf der Landesstraße L597 zwischen Mannheim-Wallstadt und Ladenburg erneut zu einem schweren Verkehrsunfall, über den die MRN-News bereits mehrfach berichtet hat. Wie die Polizei inzwischen bestätigte, wollte ein 71-jähriger Radfahrer die Landstraße in Richtung Ilvesheim überqueren. Dabei soll er den Verkehr auf der Durchfahrtsstraße übersehen haben.

Ein 25-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer, der gerade in Richtung Ladenburg unterwegs war, konnte trotz Bremsmanövers nicht mehr ausweichen und erfasste den Radfahrer frontal. Der Mann wurde schwer verletzt und nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

L597 voll gesperrt – Hubschraubereinsatz und großräumige Umleitung

Die Landesstraße war für etwa 90 Minuten vollständig gesperrt. Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt sowie die Polizei sperrten die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr über Nebenstrecken um.

An Auto und Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Unfallaufnahme führte der Verkehrsdienst Mannheim durch.

Quelle: MRN-News bleibt dran

Dies ist ein weiterer Nachtragsbericht. Sobald die Polizei neue Details veröffentlicht – insbesondere zum Gesundheitszustand des Radfahrers oder dem genauen Unfallhergang – aktualisieren wir unsere Berichterstattung erneut.

Zuletzt aktualisiert am 23. November 2025, 20:39