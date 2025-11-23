Mannheim – Austausch zu verkehrspolitischen Themen zwischen Politik und Kfz-Gewerbe – Isabel Cademartori (SPD) im Gespräch mit Vertretern des Kfz-Gewerbes

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Liste der Themen war lang, als Isabel Cademartori (MdB) mit ihrem wissenschaftlichen Mitarbeiter Kai-Uwe Herrenkind in den Räumen der Kfz-Innung Rhein-Neckar-Odenwald, die Vertreter des Kfz Handwerks Carsten Bieler (Zentralverband Kfz-Gewerbe, ZDK), Carsten Beuß (GF. Landesverband-Kfz-Gewerbe Baden-Württemberg) und Dietmar Clysters (OM. Kfz-Innung Rhein-Neckar-Odenwald) zum Austausch zu aktuellen Themen rund um das Auto und Mobilität traf.

Auf der Agenda standen: Elektromobilität, Ladeinfrastruktur und Förderprogramme sowie die immer weiter steigenden Kosten für Autofahrer. Bei der Ladeinfrastruktur war man sich neben dem notwendigen Ausbau einig, dass die Preise an den Ladesäulen transparenter, das System vereinfacht und vereinheitlicht werden sollte. „Für die Privatkunden ist das essentiell“ stellte Isabel Cademartori fest. Übereinstimmung auch bei der Meinung, dass E-Mobilität auch für mittlere und geringere Einkommen zugänglich sein muss.

Für die Vertreter des Kfz-Gewerbes war dies ein gutes Stichwort um die Sichtweise der Branche auf die Themen „Social-Leasing“ und andere Förderprogramm auch im Hinblick auf Gebrauchtwagen darzulegen. Ein großer Schritt zu mehr Vertrauen in die E-Mobilität, gerade bei Fahrzeugen aus 2.Hand sei ein Batterie Zertifikat, welches den Zustand der Batterie beschreibt. Noch immer sind viele Gebrauchtwagenkäufer kritisch, ob die Batterie lange hält.



Die Erfahrung aus der Praxis der vergangenen Jahre zeigt jedoch, dass die Batterien eine längere Lebensdauer haben, als bisher angenommen. Daraus folgte der Vorschlag an die Politik den Batterie-Check bei E-Fahrzeugen für die Werkstätten und Kunden zu fördern.

Frau Cademartori nimmt auch Hersteller und Händler in die Pflicht: Die Batterie-Entwicklung und Produktion gehört nach Europa und Deutschland, nur dann kann es in Zukunft günstigere Batterietechnik geben. An Autohändler und Verkäufer appellierte sie, die Autokäufer noch besser zu beraten und die Vorteile darzulegen.

Die Kosten für automobile Mobilität standen im zweiten Teil des Gesprächs im Mittelpunkt. Dazu gehören die gestiegenen Kosten für Reparaturen, Versicherung und Anschaffung beim Auto.

Carsten Beuß schilderte die Hintergründe. Die immer bessere Ausstattung der Fahrzeuge mit Sicherheitstechnik (u.a. Sensoren, Steuergeräte), zunehmende Digitalisierung und Komfortausstattung machen das Auto nicht nur in der Anschaffung teurer, sondern auch in Reparatur und Wartung. Die entsprechenden Teile sind stark im Preis gestiegen und die Werkstätten müssen viel in Prüftechnik, Ausstattung und Weiterbildung investieren. Damit erhöhe sich der Preis. Wiederum einig war man sich, dass der Zugang zu Daten und Reparaturinformationen auch für freie Werkstätten gegeben sein muss, um einen fairen Wettbewerb und damit günstige Preise zu erreichen.

Beim Thema „E-Auto-Quote bei Flotten“ legte Carsten Bieler vom Zentralverband anhand von Beispielen die Sicht und Bedenken des Kfz-Gewerbes mit Blick auf den Entwurf dar.

Mit der Zusammenfassung des Gesprächs betonte Dietmar Clysters von der Innung, dass man bei den Themen im Gespräch bleiben muss und der gegenseitige Austausch wichtig sei. Es sei jedoch zu erkennen, dass in vielen Bereichen gleiche Ansichten bestehen, z.B. bei intelligenter Verknüpfung der verschiedenen Mobilitätssystemen und des ÖPNV, jedoch die bezahlbare individuelle Mobilität ist ein Thema für das Lösungen und Ideen gefordert ist.

Vor diesem Hintergrund wurde eine Wiederholung des Austausches im kommenden Jahr vereinbart.

Gruppenbild vlnr.: Carsten Beuß, Isabel Cademartori, Carsten Bieler, Dietmar Clysters

Quelle: Kfz-Innung Rhein-Neckar-Odenwald Fotos: M.Schwetasch

Zuletzt aktualisiert am 23. November 2025, 11:32