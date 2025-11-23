Ludwigshafen – Mann bei Angriff mit Pfefferspray leicht verletzt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Gegen 19:10 Uhr wurde eine vierköpfige Laufgruppe an der Schneckennudelbrücke von mehreren unbekannten Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren zunächst angepöbelt und mit einer Wasserflasche beworfen.

Als ein 64-Jährige Mann versuchte, den Vorfall nachzuverfolgen, wurde er von einer der unbekannten Personen mit Pfefferspray attackiert. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Nach Angaben der Polizei wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen, die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Telefon: 0621 963-24150 E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder Gemeinsames Sachgebiet Jugend Telefon: 0621 963-24025 E-Mail: pdludwigshafen.lgsgj@polizei.rlp.de

Zuletzt aktualisiert am 23. November 2025, 11:55