Ludwigshafen – Einbruchsserie in der Gartenstadt: Unbekannte Täter schlagen in mehreren Geschäften zu

Ludwigshafen / Lu-Gartenstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Mehrere Geschäfte entlang der Maudacher Straße betroffen

In der Nacht von Freitag, 19. November 2025, auf Samstag, 20. November 2025, kam es im Bereich der Maudacher Straße in Ludwigshafen-Gartenstadt zu einer Serie von Einbrüchen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Haupteingänge Zugang zu mehreren Geschäften.

Polizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls

Die Beamten nahmen mehrere Strafanzeigen wegen Einbruchsdiebstahls auf. Welche Läden konkret betroffen sind und welche Schadenshöhe entstanden ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat eine Spurensicherung durchgeführt und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Taten.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der

Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Telefon: 0621 963-24150 E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Zuletzt aktualisiert am 23. November 2025, 10:37