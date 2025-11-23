  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Ludwigshafen – Der Maudacher Krippenweg Advent im Stadtdorf – Eröffnung am 7. Dezember um 16 Uhr in der Kirche St. Michael


Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Rund 20 Krippen werden in der Adventszeit bei Gewerbetreibenden und Privatpersonen in Ludwigshafen-Maudach zu sehen sein. Die Eröffnung des Krippenwegs findet am Sonntag, 7.12.2025, um 16:00 Uhr in der katholischen Kirche St. Michael (Von-Sturmfeder-Str. 14) statt. Daran schließt sich ein Rundgang mit Erklärungen von Krippenbaumeister Markus Trescher an.

Der Krippenweg wird von Krippenbaumeister Markus Trescher und dem Förderverein Maudacher Jubiläen präsentiert und erstreckt sich über ganz Maudach. Gezeigt werden Krippen von Markus Trescher und anderen Krippenbauern sowie weitere, von Anwohnern ausgestellte Krippen und Adventsdekorationen.

Seit vielen Jahren gestaltet der Maudacher Markus Trescher Krippen. Die Geburt Jesu findet in der Grotte zu Bethlehem, in einem Schwarzwaldhof, vor den Ruinen des Freiburger Münsters oder in einem Maudacher Bauernhaus statt. Im Advent 2022 hat der Krippenbaumeister erstmals seine Krippen sowie einige Krippen anderer Krippenbauer an verschiedenen Stellen in Maudach ausgestellt und zu einem Krippenweg zusammengefasst.

Eröffnet wird der Maudacher Krippenweg am Sonntag, 7. Dezember 2025, um 16 Uhr in der Barockkirche St. Michael in der Von-Sturmfeder-Straße 14. Dr. Thomas Kiefer präsentiert Texte in Pfälzer Mundart und der Chor Kanaan unter Leitung von Dekanatskantor Georg Treuheit sorgt für die musikalische Gestaltung. Anschließend beginnt der Rundgang zu zahlreichen Weihnachtskrippen mit Erklärungen durch Krippenbaumeister Markus Trescher.

Markus Trescher bietet auch Führungen für größere und kleinere Gruppen an. Interessenten hierfür melden sich bitte telefonisch zwecks Terminvereinbarung unter 0163 971 3070. Zu sehen sind die Krippen bis zum 17. Januar 2026.

Weitere Informationen finden sich unter maudach.de/krippenweg.

Bild (Markus Trescher): Krippe unter der Ludwigshafener Hochstraße

Quelle: Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 23. November 2025, 14:32

