Landau – Geldübergabe an falschen Bankmitarbeiter



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 22.11.2025 wurde ein 88-jähriger Senior in Landau Opfer eines Betruges. Hiernach wurde dieser zunächst durch einen unbekannten Täter gegen 15:30 Uhr angerufen, welcher sich als Bankmitarbeiter ausgab.

Es würde eine offene Forderung in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages bestehen. Ein Bankmitarbeiter müsste den Geschädigten persönlich zu Hause aufsuchen, um die offene Forderung durch Aushändigung von Bargeld zu decken. Gegen 18:30 Uhr erschien der angebliche Bankmitarbeiter an der Anschrift des Geschädigten. Diesem wurde das Bargeld sowie eine Debitkarte ausgehändigt. Im Nachgang wurde dem Senior die Debitkarte wieder durch die unbekannten Täter ausgehändigt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Folgende Hinweise können gegeben werden:

– Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

– Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie

gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder

nahe Verwandte.

– Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Verhaltenshinweise hinsichtlich der gängigsten Betrugsmaschen können zudem hier eingesehen werden:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 23. November 2025, 14:23