Mannheim / Ilvesheim – Schwerer Unfall an „Heddesheimer Spinne“: Radfahrer mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen ins Krankenhaus geflogen

Mannheim / Ilvesheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – An der vielbefahrenen Kreuzung L597/L541, im Bereich der sogenannten „Heddesheimer Spinne“, hat sich am frühen Sonntagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Informationen geschah die Kollision kurz vor 14 Uhr. Polizei, Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber waren umgehend vor Ort.

Wie der vor Ort befindliche MRN-News-Reporter berichtet, prallte ein Pkw auf der Landstraße mit einem Fahrradfahrer zusammen. Der Radfahrer erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen und wurde nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungskräfte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zum Gesundheitszustand des Mannes liegen aktuell keine weiteren gesicherten Angaben vor.

Die Landstraße wurde für die Unfallaufnahme und die Rettungsarbeiten in beide Richtungen voll gesperrt. Dadurch kam es zwischen Ilvesheim, Heddesheim und Ladenburg zu spürbaren Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz befanden sich Polizei, Rettungsdienste, der Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, ist bislang unklar. Die Polizei hat vor Ort mit den Ermittlungen zum Unfallhergang begonnen.

MRN-News bleibt dran und berichtet nach, sobald neue Informationen vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 23. November 2025, 18:04