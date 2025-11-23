Ilvesheim – Aktuell Verkehrsunfall mit Personenschaden an der „Heddesheimer Spinne“

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis. Erstmeldung: An der Kreuzung der L597 und L541, der sogenannten „Heddesheimer Spinne“, ereignete sich kurz vor 14.00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Polizei, Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber sind derzeit im Einsatz. Über den genauen Unfallhergang und die Anzahl sowie den Zustand der verletzten Personen liegen bisher keine Informationen vor.

Die Behörden werden zu gegebener Zeit weitere Details bekanntgeben.

Zuletzt aktualisiert am 23. November 2025, 14:23