Horchheim – Der Horchheimer Weihnachtsmarkt lädt zum festlichen bummeln ein.



Horchheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Auch in diesem Jahr findet am 1. Adventwochenende der Horchheimer Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in Horchheim statt.

Wie bereits im vergangenen Jahr wird der Tannenbaum am Freitag, den 28.11. 2025 von Kindern der

Kindertagesstätten mit selbstgebasteltem Weihnachtsschmuck geschmückt, damit er dann um 16 Uhr

zum ersten Mal im bunten Gewand erstrahlen kann.

Dazu lädt der Horchheimer Brauchtumsverein alle Bürgerinnen und Bürger bei Kinderpunsch,

Glühwein und Würstchen zum ersten „Horchheimer Weihnachtsbaumglühen“ ein.

Am Samstag, dem 30. November, öffnet der Weihnachtsmarkt dann um 17 Uhr seine Pforten.

Der Horchheimer Brauchtumsverein, die aktiven Vereine des Ortes und die Parteien freuen sich auf

viele Besucher auf dem hell erleuchteten Marktplatz.

Am Sonntag öffnet der Weihnachtsmarkt um 14 Uhr und wird durch die Horchheimer und

Weinsheimer Kindertagesstätten und der Schule eingerahmt. Auch das Adventskaffee im Anna –

Günther – Saal ist für alle Kaffeliebhaber am Nachmittag geöffnet.

Nach alter Tradition, besucht um 16 Uhr der Bischof Nikolaus die Kinder auf dem Weihnachtsmarkt

und hat für alle Kinder eine Überraschung im Gepäck.

Um 17 Uhr findet in der Hl. Kreuz Kirche das alljährliche ökumenische Adventssingen statt.

Ein Kinderkarussell wird es dieses Jahr wieder auf dem Weihnachtsmarkt geben, dieses wird bereits

freitags abends beim Weihnachtsbaumschmücken geöffnet sein.

Quelle: Horchheimer Brauchtumsverein e.V.

Zuletzt aktualisiert am 23. November 2025, 19:54