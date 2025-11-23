Heidelberg – Valentin L. Findling rockt als Freddie Mercury das Heidelberger Schloss – Spitzenkoch Martin Scharff lud zur Music-Diner-Show

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Freddie Mercury von der Rockband Queen lebt! Nein, stimmt natürlich leider nicht. Aber Sänger Valentin L. Findling überzeugte mit seiner fast identischen Stimme, einer gigantischen Bühnenshow mit Band und typischen Gesten des Queen-Sängers das Publikum auf beeindruckende Weise. Hits wie „ I want it all“, „I want to break free“, „The show must go on“ und viele weitere Songs begeisterten die Gäste am 20. November im historischen Heidelberger Schloss. Gastgeber und Spitzenkoch Martin Scharff bot Ihnen dazu ein ausgefeiltes 4-Gänge-Gourmet-Menü. Durch den Abend moderierte Dierk Murelli mit kleinen unentdeckten Anekdoten aus dem Leben des Queen-Sängers. Die Music-Diner-Show „The Music of Queen“ begeisterte am Abend der Premiere rund 300 Gäste. Weitere Vorstellungen laufen noch bis zum 10. Januar 2026.
Weitere Infos: https://www.heidelberger-schloss-gastronomie.de/queen-live-heidelberg/
Zuletzt aktualisiert am 23. November 2025, 23:01