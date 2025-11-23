Heidelberg – Gartenhütte geht im Vollbrand auf

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – In den frühen Morgenstunden des Sonntags ist in einem Schrebergarten unterhalb der Straße Berghalde eine Gartenhütte vollständig niedergebrannt.

Der Brand wurde laut Polizei gegen 3.45 Uhr entdeckt. Trotz rasch eingeleiteter Löscharbeiten konnte die Holzkonstruktion nicht mehr gerettet werden – sie stand binnen kurzer Zeit im Vollbrand und brannte schließlich komplett aus.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler deutet vieles darauf hin, dass ein in der Hütte betriebener Holzofen das Feuer ausgelöst haben könnte. Hinweise auf eine vorsätzliche Tat liegen bislang nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung hat der Brandsachbearbeiter des Polizeireviers Heidelberg-Süd übernommen.

Zuletzt aktualisiert am 23. November 2025, 10:28