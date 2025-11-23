Bissersheim – Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus



Bissersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am gestrigen Samstag (22.11.25) brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 19:40 Uhr und 22:45 Uhr in ein Einfamilienhaus im Südring in Bissersheim ein. Entwendet wurden Schmuck, ein kleiner Tresor und eine hochwertige Damenwinterjacke. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei etwa 20.000 EUR.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, setzen sich bitte mit der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de. in Verbindung.

So schützen Sie sich vor Einbrechern:

– Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit –

schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

– Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

– Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher

finden jedes Versteck.

– Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den

Schließzylinder aus.

– Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem

Nachbargrundstück.

– Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die

Polizei.

– Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in

sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de oder unter www.polizei-beratung.de.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 23. November 2025, 14:38