Worms – Weihnachtlicher Bastelspaß: „museum live“ bei der Wormser Weihnachtswerkstatt



Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Auf dem Wormser Weihnachtsmarkt lädt die Weihnachtswerkstatt für Kinder unter dem Motto „Mit #wormsliebe gemacht“ zum kreativen Basteln und Entdecken ein.

Auch „museum live“ – das museumspädagogische Angebot der Wormser Museen ist – in diesem Jahr Teil des

Programms und lädt am Donnerstag, 11. Dezember, sowie am Donnerstag, 18. Dezember, jeweils von 16 bis 18 Uhr, zum

Mitmachen ein.

An beiden Terminen können Kinder im Beisein der Eltern kostenlos Metall prägen und weihnachtlichen

Schmuck gestalten – eine wunderbare Gelegenheit, eigene kleine Kunstwerke zu schaffen und die Vorfreude auf

Weihnachten kreativ auszuleben. Weitere Informationen unter

www.museum-andreasstift.de.

Quelle Foto: Bernward Bertram

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Zuletzt aktualisiert am 22. November 2025, 11:45