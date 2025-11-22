Wörstadt – Betrunken Unfall gebaut



Wörstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein 38 Jahre alter Autofahrer befuhr am Freitagabend gegen 23:30 Uhr die Pariser Straße in Wörrstadt.

Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Pkw. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der Fahrer des entgegenkommenden Wagens blieben zum Glück unverletzt. Allerdings stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten fest, dass der 38-jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand.

Ein Atemalkoholtest ergab dann auch einen Wert von 1,39 Promille. Es folgten Blutprobe und Sicherstellung des Führerscheins. Der Mann muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Quelle: Polizeidirektion Worms

Zuletzt aktualisiert am 22. November 2025, 11:07