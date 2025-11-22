Speyer – Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend (22.11.25) gegen 19.30 Uhr begaben sich zwei Kunden eines Einkaufsmarktes in der Auestraße zur Kasse, um jeweils zwei Getränkedosen zu bezahlen.

Eine Kassiererin hatte hierbei Blick auf die leicht geöffneten Rucksäcke der Kunden und sah, dass die beiden 23 und 43 Jahre alten Männer weitere Waren des Marktes darin aufbewahrten. Durch die hinzukommende Polizeistreife konnten in den Rucksäcken beider Männer Waren im Gesamtwert von 275 Euro aufgefunden werden.

Beide wurden zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen zur Polizei verbracht und anschließend aus der Maßnahme entlassen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls wurde eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 22. November 2025, 11:49