Rhodt unter Rietburg – Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer



Rhodt unter Rietburg/Metropolregion Rhein-Neckar – Am späten Freitagnachmittag kam es zwischen Rhodt und Edenkoben zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW-Fahrer von einem Wirtschaftsweg auf die L512 einfahren wollte.

Hierbei übersah er ein Motorrad, welches von Rhodt in Richtung Edenkoben fuhr. Der Motorradfahrer verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Der Fahrer des PKW muss sich nun wegen des Vorfahrtsverstoßes und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 22. November 2025, 11:14