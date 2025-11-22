Mosbach – Die Badische Landesbühne präsentiert in Mosbach: „Heimsuchung"



Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem Roman von Jenny Erpenbeck

Die Multimedia-Performance „Heimsuchung″ nach dem Roman von Jenny Erpenbeck wird in der

Alten Mälzerei am Dienstag, den 16.12., um 19.30 Uhr gezeigt. Vor der Vorstellung findet eine Einführung

um 19:00 Uhr statt, zu der alle herzlich eingeladen sind.

Dargestellt wird es in einer Fassung für die Badische Landesbühne von Daniel Schüßler & Hanna Held.

Dieses Stück ist Schwerpunktthema in Deutsch im Abitur-Jahrgang 2026.

Ein Haus an einem märkischen See. In den Lebensläufen der Hausbewohner*innen zeigen sich die

politischen Umbrüche der letzten hundert Jahre in Deutschland. Eine Erzählung vom Haben und Verlieren,

vom Krieg und von der Wende.

Ein Sommerhaus ist Schauplatz für ein knappes Dutzend Lebensläufe von den Zwanzigerjahren bis heute.

Das Haus und seine Bewohner*innen erleben die Weimarer Republik, das Dritte Reich, den Krieg und

dessen Ende, die DDR, die Wende und die Zeit der Nachwende.

Die Erzählung beleuchtet das Schicksal der jüdischen Nachbarin, die deportiert wird, der aus dem Exil

zurückgekehrten Schriftstellerin, die an den Sozialismus glaubt, und der Erbengeneration, die nach der

Wende den Ausverkauf erlebt.

Jedes einzelne Schicksal erhält von Jenny Erpenbeck eine eigene Form. Jedes entfaltet seine Dramatik. Alle

zusammen bilden ein Panorama des letzten Jahrhunderts, das verstört, beglückt, verunsichert und versöhnt.

Die Ostberliner Schriftstellerin Jenny Erpenbeck erzählt von den politischen Umbrüchen in Deutschland. An

der Badischen Landesbühne wird der Roman zur multimedialen Performance. Ein Blick von außen auf uns

selbst, so zeitlos wie aktuell.



Das Theaterstück wird mit einem Ensemble bestehend aus Laura Brettschneider, Lasse Claßen, Michael

Johannes Mayer, Evelyn Nagel und Nadine Pape aufgeführt. Für die Inszenierung ist Daniel

Schüßler verantwortlich. Die künstlerische Gestaltung von Bühne und Kostüm übernimmt Eva Sauermann.

Die choreografische Arbeit sowie die Mitarbeit an der Inszenierung stammen von Hanna Held. Um die Film-

Sequenzen und das Video-Design kümmert sich Tommy Vella.

Das Stück wird für Zuschauerinnen und Zuschauer ab 14 Jahren empfohlen.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist Information Mosbach am Marktplatz sowie an allen bekannten

Vorverkaufsstellen, unter www.reservix.de und an der Abendkasse.

Wer die Stücke der Badischen Landesbühne noch günstiger sehen möchte, kann bei der Kulturabteilung der

Stadt Mosbach ein Abonnement buchen – und hat dann auch immer seinen festen Sitzplatz.

