Mannheim – Tea Time zum 250. Geburtstag von Jane Austen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtbibliothek Mannheim lädt anlässlich des 250. Geburtstags von Jane Austen ein,

am Donnerstag, 27. November 2025, 17 Uhr

in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1

bei Tee und Gebäck in die Welt der britischen Schriftstellerin einzutauchen.

Neben einer kleinen Ausstellung gibt es ein spannendes Quiz zu ihren Werken sowie zu Wissenswertem und Kuriosem aus ihrem Leben.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter stephanie.schmitt-daun@mannheim.de / Tel. 0621 293-8897 ist erforderlich.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. November 2025, 11:33