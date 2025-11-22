Mannheim – Pflegearbeiten im Waldpark erfolgreich abgeschlossen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – In den letzten beiden Wochen hat die Stadt Mannheim eine Durchforstung zur Förderung der Alteichen im Waldpark durchgeführt.

Dabei mussten einzelne Bäume, wie Buchen oder Ahorne, entnommen werden, um den bestehenden Eichen Luft in der Krone zu verschaffen. Die Maßnahme fand auf ca. 5ha statt und wurde von der Forstbehörde genehmigt. Ein Spezialist des Regierungspräsidiums Karlsruhe für Käfer wurde ebenfalls miteinbezogen. Der zuständige Revierleiter war bei der Maßnahme als Ansprechpartner vor Ort, um den Waldbesuchern bei Fragen zur Verfügung zu stehen. Die Maßnahme war wichtig, um die Eichen, auch als Lebensraum für seltene, sie besiedelnde Arten, zu erhalten. In den kommenden Tagen können noch abschließende Restarbeiten nötig sein. Die Maßnahme steht in keinem Zusammenhang mit der Rheindammsanierung.

Die Eiche ist eine Lichtbaumart. Gerade im Alter kann sie aufgrund ihres langsamen Wachstums nicht auf sie im Kronenraum bedrängende Konkurrenzbaumarten reagieren. Wachsen diese Konkurrenten ihr von unten in die Krone, führt dies nach und nach zum Absterben der Eiche.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. November 2025, 11:28